به مناسبت هفته دولت چندین طرح خدماتی و آموزشی در مهاباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، به مناسبت هفته دولت چندین طرح خدماتی و آموزشی در مهاباد با بیش از ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

عبدالکریم سلیمانی مدیر آموزش و پرورش مهاباد گفت: مدرسه ۵ کلاسه حاجیه شوکت نژادی با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در سومین روز هفته دولت به بهره برداری رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد هم گفت: مرکز اقامتی با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال با زیر بنای هزار و ۸۰۰ متر مربع در خیابان جمهوری اسلامی امروز به بهره برداری رسید.

واجد جولایی افزود: با این افتتاح، تعداد مراکز اقامتی در مهاباد به ۱۷ واحد و تعداد تخت‌های اقامتی هم به ۹۰۰ تخت در شهر مهاباد افزایش یافت.

بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در مهاباد برای اجرای ۷۱ طرح عمرانی، اقتصادی، تولیدی و خدماتی در هفته دولت اعتبار تخصیص یافته است.

فردا هم در چهارمین روز از هفته دولت طرح‌های بخش خلیفان به بهره برداری می‌رسند و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.