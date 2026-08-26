همزمان با هفته دولت؛ طرح‌های صنعتی در حوزه فولاد، مس و تأمین انرژی با هدف تقویت ظرفیت تولید و زیرساخت‌های صنعتی استان کرمان با حضور وزیر صمت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای افتتاح طرح‌های صنعتی، تولیدی و زیرساختی و بررسی مسائل بخش تولید و صنعتگران امشب به استان کرمان سفر خواهد کرد.

وزیر صمت در این سفر در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با حضور فعالان اقتصادی و صنعتگران شرکت خواهد کرد.

بازدید از شهرک صنعتی ایثار، افتتاح طرح‌های فولادسازی سرباره خاتون‌آباد و طرح شرکت ملی صنایع مس ایران در شهر بابک از جمله برنامه‌های وزیر صمت در این سفر است.

همچنین؛ افتتاح ورزشگاه ۱۰ هزار نفری شهدای صنعت مس، باند دوم جاده میدوک و نیروگاه ۴۲ مگاواتی نیز در برنامه سفر اتابک به کرمان قرار دارد.

گفتنی است؛ این طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی با هدف ارتقای بهره‌وری، تقویت پایداری تولید، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بهبود ظرفیت‌های اجتماعی منطقه در حوزه تولید و تأمین انرژی به بهره‌برداری خواهند رسید.



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