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استاندار گیلان با تأکید بر اینکه ظرفیتهای استان فراتر از مرزهای منطقهای است، گفت: تکمیل زیرساختهای حملونقل، گردشگری، سلامت، آب، فاضلاب و پسماند، گیلان را به یکی از محورهای اصلی ترانزیت، تأمین کالاهای اساسی و جذب گردشگر در کشور تبدیل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، هادی حقشناس در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، سفر وی به گیلان را فرصتی برای ارائه تصویری دقیق از ظرفیتها، کمبودهای زیرساختی و طرحهای اولویتدار استان دانست و گفت: جمعبندی این سفر میتواند مقدمهای برای سفر رئیسجمهور و هیئت دولت به گیلان و اتخاذ تصمیمهای مؤثر برای شتاببخشی به روند توسعه استان باشد.
وی با اشاره به بهرهبرداری از طرحهای مهم فاضلاب، برق، فولاد و صنعت دارو در جریان این سفر افزود: برخی از این طرحها سالها در انتظار تکمیل بودند و بهرهبرداری از آنها نشان داد که با تمرکز منابع و پیگیری مستمر میتوان طرحهای زیرساختی را به نتیجه رساند.
استاندار گیلان همچنین از همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: بخش قابلتوجهی از مسائل گیلان با همکاری دولت و مجلس در مسیر پیگیری قرار گرفته و استمرار این همافزایی میتواند روند تکمیل طرحها را سرعت بخشد.
حقشناس با اشاره به افزایش چشمگیر طرحهای هفته دولت امسال افزود: تعداد طرحها نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و ارزش روز سرمایهگذاریهای انجامشده نیز نشاندهنده رشد قابلتوجه فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در استان است.
وی با بیان اینکه گیلان در بخشهایی مانند سلامت، راه، فاضلاب، مدیریت پسماند و سدسازی با عقبماندگی تاریخی مواجه است، تصریح کرد: ظرفیتهای استان زمانی به فرصتهای ملی تبدیل میشود که زیرساختها نیز متناسب با آنها توسعه یابد.
استاندار گیلان پراکندگی منابع میان تعداد زیادی از طرحها را یکی از عوامل طولانیشدن اجرای طرحها دانست و افزود: باید با تصمیمهای شجاعانه، طرحهای اثرگذار اولویتبندی و منابع بهگونهای تخصیص داده شود که مردم در کوتاهترین زمان ممکن از منافع آنها برخوردار شوند.
حقشناس با اشاره به ظرفیت گردشگری گیلان گفت: در حال حاضر ۵۸ هتل یک تا پنجستاره در نقاط مختلف استان در حال ساخت است؛ آماری که از ظرفیت بالای سرمایهگذاری و تقاضای روبهرشد در این حوزه حکایت دارد.
وی گردشگران کشورهای همسایه، بهویژه عراق را یکی از بازارهای هدف گیلان دانست و تأکید کرد: توسعه پروازهای خارجی فرودگاه رشت و طراحی بستههای گردشگری متناسب میتواند سهم استان از گردشگری منطقهای را افزایش دهد.
استاندار گیلان همچنین منطقه آزاد انزلی را فرصتی ملی برای توسعه اقتصاد و فناوری خواند و گفت: طراحی شهرکی ۱۰ هکتاری با محوریت هوش مصنوعی در این منطقه در حال انجام است که میتواند زمینه حضور شرکتهای دانشبنیان و گسترش فناوریهای نوین را فراهم کند.
بنادر گیلان در خدمت تجارت و امنیت غذایی کشور
حقشناس با اشاره به سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه انبارداری منطقه آزاد انزلی گفت: این ظرفیت در کنار بنادر انزلی و کاسپین میتواند برای واردات، ذخیرهسازی و توزیع کالاهای اساسی در شمال کشور به کار گرفته شود.
وی افزود: انتقال بخشی از واردات کالاهای اساسی به بنادر شمالی، علاوه بر کاهش هزینه حملونقل، زمان توزیع کالا در استانهای مختلف را نیز کوتاه میکند و جایگاه گیلان را در زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور ارتقا میدهد.
استاندار گیلان موقعیت آستارا را در کریدور شمال–جنوب منحصربهفرد دانست و بیان کرد: برخورداری همزمان از مرز زمینی، دریایی و ریلی، در کنار بنادر، جادهها و فرودگاه رشت، این امکان را فراهم کرده است که گیلان به ویترین کریدور شمال–جنوب و یکی از دروازههای اصلی تجارت کشور با منطقه اوراسیا تبدیل شود.
وی با اشاره به گلوگاه رودبار در محور قزوین–رشت گفت: رفع این گلوگاه، علاوه بر کاهش زمان سفر، موجب صرفهجویی قابلتوجه در مصرف سوخت و هزینههای حملونقل خواهد شد و باید بهعنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.
آب، پسماند و حملونقل؛ اولویتهای تصمیمگیری
حقشناس با تأکید بر نقش گیلان در تأمین محصولات کشاورزی کشور افزود: تکمیل سدهای نیمهتمام استان که از آغاز ساخت برخی از آنها بیش از دو دهه میگذرد، برای پایداری تولید برنج و دیگر محصولات راهبردی ضروری است.
وی مدیریت پسماند را نیز از مطالبات جدی مردم گیلان دانست و گفت: با ایجاد زیرساختهای مناسب میتوان بخشی از پسماندتر را به چرخه تولید بازگرداند، حجم دفن زباله را کاهش داد و طرحهای چندینساله این حوزه را از بلاتکلیفی خارج کرد.
استاندار گیلان در پایان، سفر معاون اجرایی رئیسجمهور را فرصتی برای انعکاس مسائل و ظرفیتهای استان در سطح ملی برشمرد و گفت: انتظار میرود جمعبندیهای این سفر در تصمیمگیریهای دولت برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، جبران عقبماندگیهای تاریخی و تقویت زیرساختهای گیلان مورد توجه قرار گیرد.