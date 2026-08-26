معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید ، در همایش کارمند تراز انقلاب اسلامی ویژه مدیران و کارکنان، گفت: شاخص‌های تقوا، شجاعت و خودآگاهی باید الگوی کارمندان و مدیران تراز انقلاب اسلامی باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در همایش کارمند تراز انقلاب اسلامی ویژه مدیران و کارکنان، در سالن جلسات بنیاد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و روسای جمهور شهید، تأکید کرد که ایستادگی کشور در برابر تحریم‌ها و تهاجم فرهنگی دشمن ثمره خون شهدا، بصیرت مردم و هدایت‌های امام شهید حضرت آیة‌الله خامنه‌ای (اعلی الله مقامه‌الشریف) است و مسئولان باید سه شاخصه تقوا، شجاعت و خود آگاهی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

فریده اولادقباد، در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، به بیانات رهبری شهید اشاره کرد و گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان چشم دیدن این پیروزی و رای مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی را نداشتند؛ اما به لطف خدا، با اتحاد، وحدت و همراهی و همدلی مردم، نظام اسلامی مسیر عزت را پیمود.

اولادقباد با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: مردم و رزمندگان ما در جنگ تحمیلی با کمترین امکانات و تجهیزات نظامی، اما با ایمان، اعتقاد و تقوای قلبی در برابر دشمن و کشور‌هایی که تمام‌قد به صدام تجهیزات می‌دادند، شجاعانه ایستادگی کردند و به پیروزی رسیدند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد با بیان اینکه کشور علاوه بر تحریم‌های سخت اقتصادی، همواره آماج تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن بوده است، افزود: بیش از ۳۰۰ شبکه ماهواره‌ای و رسانه فارسی زبان دنیا برای هدف قرار دادن هویت ایرانی و اسلامی ما تلاش کردند؛ اما مردم عزیز ما با بصیرت، آگاهی، شجاعت و صبر، تمامی سختی‌ها و تحریم‌ها را پشت سر گذاشتند و این هویت تاریخی، ملی و فرهنگ ایثار و شهادت را برای عزت و استقلال کشور حفظ کردند.

وی با اشاره به رشادت‌های مدافعان، دیپلمات‌ها و شهدای اخیر افزود: ما باید رسالت سنگین حفظ حرمت و ارزش شهدای نظام جمهوری اسلامی و شهدای والامقام عرصه‌های مختلف را به دوش بکشیم. شهدا قهرمانان واقعی این مرز و بوم هستند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد با اشاره به پیگیری سریع امور ایثارگران و پرونده‌های شهدا اعم از نظامی و غیرنظامی، بر همراهی همه سازمان‌ها، دستگاه‌ها، بخش بهداشت و درمان، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های بسیج برای خدمت‌رسانی و ثبت مظلومیت شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

اولادقباد با قدردانی از زحمات و تلاش همکاران استان‌ها بر ضرورت الگوگیری از سبک زندگی شهدا تأکید کرد و گفت: شهیدان از بالاترین سرمایه خود یعنی جانشان برای حفظ اتحاد و تمامیت ارضی کشور گذشتند. هر مسئولی در هر جایگاهی باید سه شاخصه کلیدی «تقوا، شجاعت و آگاهی‌بخشی» را مدنظر قرار دهد. انقلاب اسلامی ثمره خون شهداست و تربیت نیروی انسانی در تراز شهدا باید تابلو و سرلوحه کار در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات باشد.