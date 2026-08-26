میدان یار رویدادی که با هدف ارتقاء روحیه عمومی، تقویت مهارت‌های فردی و گروهی و افزایش توانمندی‌های مردمی در چهار حوزه نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای طراحی شده است.