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میدان‌یار، مسابقه‌ای در دل تجمعات شبانه قم

میدان یار رویدادی که با هدف ارتقاء روحیه عمومی، تقویت مهارت‌های فردی و گروهی و افزایش توانمندی‌های مردمی در چهار حوزه نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای طراحی شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۱۷:۴۶
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برچسب ها: میدان داری ، اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و همبستگی
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