پخش زنده
امروز: -
وزارت میراثفرهنگی با همکاری وزارت نیرو، در حال آمادهسازی ۵۰ بسته سرمایهگذاری در حوزه گردشگری آبی است تا از طریق «مجوزهای بینام» و درگاه ملی مجوزها، مسیر ورود بخش خصوصی به طرحهای گردشگری مرتبط با منابع آبی کوتاهتر و شفافتر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: حدود ۳۰۰ فرصت سرمایهگذاری در بخش گردشگری آبی و دریایی شناسایی شده و زیرساخت انتشار ۵۰ بسته از این فرصتها در قالب مجوزهای بینام در حال آمادهسازی است.
علیاصغر شالبافیان در برنامه میز اقتصاد، با اشاره به همکاری مشترک وزارت میراثفرهنگی و وزارت نیرو، افزود: هدف از این اقدام، مشخص شدن همه مراحل، مجوزها، مسئولیت دستگاهها و محدودیتهای اجرایی هر طرح، پیش از ورود سرمایهگذار به پروژه است.
وی گفت: انتشار مجوزهای بینام از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشود و عملاً زمینه شکلگیری پنجره واحد برای سرمایهگذاران گردشگری آبی را فراهم میکند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، فرآیندهای مشترک میان وزارت میراثفرهنگی و وزارت نیرو نباید بیش از یک ماه زمان ببَرد؛ هرچند تأیید نهایی طرحها به طی مراحل قانونی در شورای برنامهریزی و کارگروه زیربنایی استانها وابسته است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی افزود: توسعه گردشگری آبی باید با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی، حفاظت از منابع آب شرب و ضوابط منابع طبیعی دنبال شود. به همین دلیل، نوع فعالیت مجاز، محل استقرار، امکان ایجاد تأسیسات و محدودیتهای ساختوساز در هر عرصه، پیش از واگذاری به سرمایهگذار تعیین خواهد شد.
شالبافیان با اشاره به حجم سرمایهگذاری در صنعت گردشگری کشور گفت: اکنون سه هزار و ۱۷ طرح سرمایهگذاری گردشگری با حجم سرمایهگذاری حدود هزار و ۳۰۰ همت در کشور در دست اجراست که تمام منابع مالی آنها از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
وی افزود: این پروژهها از ساخت هتل و هتلآپارتمان تا ایجاد اقامتگاههای بومگردی را شامل میشود. همچنین در هفته دولت، ۱۵۸ پروژه هتلی و هتلآپارتمانی افتتاح شده یا تا پایان هفته به بهرهبرداری میرسد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، تصویب آییننامه مشارکت عمومی ـ خصوصی و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقهای را از مهمترین زمینههای فراهمشده برای ورود بخش خصوصی به گردشگری آبی عنوان کرد.
وی گفت: بر اساس بند «ب» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه اجرایی آن، واردات تجهیزات گردشگری، از جمله شناورهای تفریحی، کشتیها و تجهیزات مرتبط با گردشگری آبی، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
شالبافیان همچنین از آغاز همکاری با سازمان منابع طبیعی برای شناسایی و واگذاری ظرفیتهای گردشگری در عرصههای جنگلی خبر داد و افزود: شیوهنامه مشترک در این زمینه، با رعایت الزامات محیطزیستی و حفاظت از طبیعت، در ماههای آینده نهایی میشود.