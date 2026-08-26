رئیس هیئت کبدی استان ایلام گفت: این استان به عنوان طرح آزمایشی فدراسیون برای اجرای طرح «شهاب» با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان در رشته کبدی و با همکاری آموزش و پرورش انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «غلامرضارئوفی» رئیس هیئت کبدی استان ایلام از انتخاب این استان به عنوان طرح آزمایشی فدراسیون برای اجرای طرح «شهاب» خبر داد.

وی گفت: این طرح با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان در رشته کبدی و با همکاری آموزش و پرورش در مدارس استان اجرا خواهد شد.

رئوفی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در مدارس و استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان ایلام، اجرای طرح شهاب فرصت مناسبی برای شناسایی استعداد‌های برتر و هدایت آنان به سمت رشته کبدی است.

رئیس هیئت کبدی استان گفت: در قالب این طرح، برنامه‌های استعدادیابی و معرفی رشته کبدی در مدارس استان دنبال می‌شود تا دانش‌آموزان مستعد شناسایی و زمینه حضور و فعالیت آنان در این رشته فراهم شود.