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سرپرست سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: واردات گوشت گاومیش هندی براساس ارزیابیهای بهداشتی و قرنطینهای و اخذ مجوزهای رسمی انجام شده و ادعای ورود گوشت آلوده تأیید نمیشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، وحید صالحی در واکنش به انتشار اخباری درباره واردات گوشت بوفالو و عرضه آن برای مصارف خانگی به تشریح روند واردات این نوع پرداخت و گفت: از ۳ سال پیش و پس از چند بازدید میدانی و بررسیهای علمی، مجوز واردات گوشت گاومیش هندی برای مصارف صنعتی و خانگی صادر شده است.
سرپرست سازمان دامپزشکی اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۶ با توجه به سیاستهای بهداشتی سازمان، واردات این محصول صرفاً برای مصرف در فرآوردههای گوشتی حرارتدیده در نظر گرفته شده بود و در سال ۱۳۹۶ پس از بهبود شرایط بهداشتی در بخشهای مرتبط با پرورش دام و کشتارگاههای کشور هند، موضوع در دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان مورد بازنگری قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی، عبارت «صرفاً برای مصرف در فرآوردههای گوشتی حرارتدیده» در عنوان مجوزهای بهداشتی به «مصرف در فرآوردههای گوشتی» تغییر یافت.
صالحی با بیان اینکه واردات گوشت گاومیش هندی تا ۱۴۰۲ برای استفاده در کارخانجات سوسیس و کالباس انجام میشد، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ موضوع واردات گوشت گاومیش مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و پس از دو بازدید میدانی و بررسیهای علمی و کتابخانهای IHR واردات گوشت گاومیش برای مصرف خانوار صادر شد و برخی شرکتها بر اساس همین مجوز، محصول را برای صنایع غذایی و تولید فرآوردههای گوشتی و برخی دیگر برای مصرف خانوار وارد کردند و این محصول در مراکز مجاز عرضه شد.
وی افزود: الزامات تعیینشده در IHR گوشت گاومیش از هند، از نظر چارچوبهای بهداشتی با الزامات واردات گوشت گوساله از کشورهایی مانند پاکستان، برزیل و آفریقای جنوبی قابل مقایسه است و در برخی مؤلفهها حتی الزامات سختگیرانهتری در آن لحاظ شده است.
صالحی موضوعاتی مانند عرضه گوشت بوفالو بدون برچسب معرفی و یا فروش به عنوان گوشت گوساله را خارج از حیطه اختیارات و وظایف سازمان دامپزشکی دانست و تصریح کرد: مقولههای بازرگانی و تعزیراتی در حیطه اختیارات و وظایف قانونی سازمان دامپزشکی نمیباشد.
سرپرست سازمان دامپزشکی کشور درباره برخی مطالب مطرحشده پیرامون آلودگی گوشت گاومیش اظهار کرد: موضوع آلودگی گوشت گاومیش هندی یا آلودگی هر نوع فرآورده خام دامی وارداتی که با مجوز رسمی سازمان دامپزشکی وارد کشور شده باشد و الزاما باید به مصرف فراوردههای حرارت دیده برسد، مورد تأیید این سازمان نیست.
صالحی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی خود را موظف میداند در چنین موضوعاتی برای افکار عمومی شفافسازی کند و تأکید داشته باشد که تمام فرآوردههای خام دامی وارداتی، چه برای مصرف خانوار و چه برای استفاده در مراکز عمده مصرف و همچنین صنایع غذایی، تنها در صورت رعایت الزامات و ضوابط بهداشتی و قرنطینهای سازمان اجازه ورود و عرضه پیدا میکنند.
سرپرست سازمان دامپزشکی کشور با تأکید بر قاطعیت سازمان دامپزشکی در برخورد با موارد مغایر با ضوابط اظهار کرد: هرجا در فرآیند واردات یک فرآورده خام دامی، مغایرتی با الزامات بهداشتی و قرنطینهای مشاهده شود، قطعاً از ورود، توزیع و مصرف آن محصول جلوگیری خواهد شد.