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مسابقات دوومیدانی مردان ناشنوا قهرمانی کشور و انتخابی تیمهای ملی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، با معرفی نفرات برتر در زنجان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوومیدانی ناشنوایان قهرمانی کشور و انتخابی تیمهای ملی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، با معرفی نفرات برتر مواد مختلف به میزبانی استان زنجان به پایان رسید.
این رقابتها با حضور ورزشکاران ۱۹ استان کشور برگزار شد و شرکتکنندگان در مواد مختلف دوومیدانی برای کسب عناوین برتر و راهیابی به ترکیب تیمهای ملی به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات، نفرات برتر مواد مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
رده سنی جوانان
ماده ۱۰۰ متر:
مقام اول: محمدرضا موسوی – اردبیل
مقام دوم: آریا مسیح گل – فارس
مقام سوم: مهدی صالح – زنجان
ماده ۲۰۰ متر:
مقام اول: محمد مهدی زارعی - خراسان رضوی
مقام دوم: محمد رضا موسوی - اردبیل
مقام سوم: صالح فولادی - منطقه آزاد قشم
ماده ۴۰۰ متر:
مقام اول: محمدمهدی زارعی - خراسان رضوی
مقام دوم: عرفان صادقی - خراسان رضوی
مقام سوم: ماهان رحیمی - کردستان
ماده ۸۰۰ متر:
مقام اول: عرفان صادقی – خراسان رضوی
مقام دوم: ایلیا حلقومی – اردبیل
مقام سوم: حسام طاهری – اردبیل
پرتاب وزنه:
مقام اول: امیرحسین اقبالی – خراسان رضوی
مقام دوم: پوریا کمیلی – اصفهان
مقام سوم: امیرحسین سالمی – کرمانشاه
ماده پرش طول:
مقام اول: صالح فولادی - منطقه آزاد قشم
مقام دوم: مصطفی اکبرپور - فارس
مقام سوم: محمد جواد طلایی - خراسان رضوی
ماده پرتاب دیسک:
مقام اول: پوریا کمیلی - اصفهان
مقام دوم: امیر حسین اقبالی - خراسان رضوی
مقام سوم: امیر حسین سالمی - کرمانشاه
رده سنی بزرگسالان
ماده ۱۰۰ متر:
مقام اول: مهدی وحیدیان – خراسان رضوی
مقام دوم: هاشم یادگاری – مرکزی
مقام سوم: سیروان زمانی – کردستان
ماده ۲۰۰ متر:
مقام اول: مهدی وحیدیان - خراسان رضوی
مقام دوم: سیروان خسروی - کردستان
مقام سوم: علی گودرزی - تهران
ماده ۴۰۰ متر:
مقام اول: طارق عبیات – البرز
مقام دوم: محمدمهدی مشاطزاده – قزوین
مقام سوم: علیرضا عالیپور – چهارمحال و بختیاری
ماده ۸۰۰ متر:
مقام اول: علی علیزاده – خراسان رضوی
مقام دوم: احمد روایه – اصفهان
مقام سوم: محمدصادق بخشیپور – چهارمحال و بختیاری
ماده ۳۰۰۰ متر با مانع:
مقام اول: حسین صداقت – اردبیل
مقام دوم: سهیل همتی – اردبیل
مقام سوم: اکبر سلطانی – قزوین
ماده ۵ هزار متر:
مقام اول: مهران سرفراز - اصفهان
مقام دوم: احسان حدادی - یاسوج
مقام سوم: عباس حدادی - یاسوج
ماده ۱۰ هزار متر:
مقام اول: حسین صداقت – اردبیل
مقام دوم: عباس حدادی – کهگیلویه و بویراحمد
مقام سوم: میلاد صادقی – اردبیل
پرتاب وزنه:
مقام اول: یزدان اسلامی – اردبیل
مقام دوم: علی موسیپور – کرمانشاه
مقام سوم: امیرمهدی کیانی – تهران
ماده پرش طول:
مقام اول: هاشم یادگاری - مرکزی
مقام دوم: محمد رضا رنجبر -فارس
مقام سوم: علیرضا صالحی - فارس
ماده پرتاب نیزه:
مقام اول: یاشار وقار - اردبیل
مقام دوم: محمد هادی صالحی - فارس
مقام سوم: مسلم شیرزاد - قزوین
ماده ۱۱۰ متر با مانع:
مقام اول: یاشار وقار - اردبیل
مقام دوم: محمد مهدی مشاط زاده - قزوین
مقام سوم: محمدرضا رنجبر - فارس
در ماده ۱۵۰۰ متر:
مقام اول: علی علیزاده - خراسان رضوی
مقام دوم: احسان حدادی - یاسوج
مقام سوم: محمدصادق بخشیپور - چهارمحال و بختیاری
ماده پرش ارتفاع:
مقام اول: علیرضا صالحی - فارس
مقام دوم: محمد هادی صالحی - فارس
مقام سوم: مهدی مختاریان
ماده پرتاب دیسک:
مقام اول: امیر حسین زارع - آذربایجان شرقی
مقام دوم: سبحان مردانی - چهارمحال و بختیاری
مقام سوم: امیرمهدی کیانی - تهران
در بخش تیمی:
هیئت اردبیل مقام اول، خراسان رضوی و فارس مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.
مسابقات دوومیدانی مردان ناشنوا قهرمانی کشور و انتخابی تیمهای ملی با هدف شناسایی برترین ورزشکاران و استعدادهای این رشته و انتخاب نفرات شایسته برای حضور در تیمهای ملی برگزار شد.