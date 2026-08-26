مسابقات دوومیدانی مردان ناشنوا قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، با معرفی نفرات برتر در زنجان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دوومیدانی ناشنوایان قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، با معرفی نفرات برتر مواد مختلف به میزبانی استان زنجان به پایان رسید.

این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران ۱۹ استان کشور برگزار شد و شرکت‌کنندگان در مواد مختلف دوومیدانی برای کسب عناوین برتر و راه‌یابی به ترکیب تیم‌های ملی به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات، نفرات برتر مواد مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

رده سنی جوانان

ماده ۱۰۰ متر:

مقام اول: محمدرضا موسوی – اردبیل

مقام دوم: آریا مسیح گل – فارس

مقام سوم: مهدی صالح – زنجان

ماده ۲۰۰ متر:

مقام اول: محمد مهدی زارعی - خراسان رضوی

مقام دوم: محمد رضا موسوی - اردبیل

مقام سوم: صالح فولادی - منطقه آزاد قشم

ماده ۴۰۰ متر:

مقام اول: محمدمهدی زارعی - خراسان رضوی

مقام دوم: عرفان صادقی - خراسان رضوی

مقام سوم: ماهان رحیمی - کردستان

ماده ۸۰۰ متر:

مقام اول: عرفان صادقی – خراسان رضوی

مقام دوم: ایلیا حلقومی – اردبیل

مقام سوم: حسام طاهری – اردبیل

پرتاب وزنه:

مقام اول: امیرحسین اقبالی – خراسان رضوی

مقام دوم: پوریا کمیلی – اصفهان

مقام سوم: امیرحسین سالمی – کرمانشاه

ماده پرش طول:

مقام اول: صالح فولادی - منطقه آزاد قشم

مقام دوم: مصطفی اکبرپور - فارس

مقام سوم: محمد جواد طلایی - خراسان رضوی

ماده پرتاب دیسک:

مقام اول: پوریا کمیلی - اصفهان

مقام دوم: امیر حسین اقبالی - خراسان رضوی

مقام سوم: امیر حسین سالمی - کرمانشاه

رده سنی بزرگسالان

ماده ۱۰۰ متر:

مقام اول: مهدی وحیدیان – خراسان رضوی

مقام دوم: هاشم یادگاری – مرکزی

مقام سوم: سیروان زمانی – کردستان

ماده ۲۰۰ متر:

مقام اول: مهدی وحیدیان - خراسان رضوی

مقام دوم: سیروان خسروی - کردستان

مقام سوم: علی گودرزی - تهران

ماده ۴۰۰ متر:

مقام اول: طارق عبیات – البرز

مقام دوم: محمدمهدی مشاط‌زاده – قزوین

مقام سوم: علیرضا عالی‌پور – چهارمحال و بختیاری

ماده ۸۰۰ متر:

مقام اول: علی علیزاده – خراسان رضوی

مقام دوم: احمد روایه – اصفهان

مقام سوم: محمدصادق بخشی‌پور – چهارمحال و بختیاری

ماده ۳۰۰۰ متر با مانع:

مقام اول: حسین صداقت – اردبیل

مقام دوم: سهیل همتی – اردبیل

مقام سوم: اکبر سلطانی – قزوین

ماده ۵ هزار متر:

مقام اول: مهران سرفراز - اصفهان

مقام دوم: احسان حدادی - یاسوج

مقام سوم: عباس حدادی - یاسوج

ماده ۱۰ هزار متر:

مقام اول: حسین صداقت – اردبیل

مقام دوم: عباس حدادی – کهگیلویه و بویراحمد

مقام سوم: میلاد صادقی – اردبیل

پرتاب وزنه:

مقام اول: یزدان اسلامی – اردبیل

مقام دوم: علی موسی‌پور – کرمانشاه

مقام سوم: امیرمهدی کیانی – تهران

ماده پرش طول:

مقام اول: هاشم یادگاری - مرکزی

مقام دوم: محمد رضا رنجبر -فارس

مقام سوم: علیرضا صالحی - فارس

ماده پرتاب نیزه:

مقام اول: یاشار وقار - اردبیل

مقام دوم: محمد هادی صالحی - فارس

مقام سوم: مسلم شیرزاد - قزوین

ماده ۱۱۰ متر با مانع:

مقام اول: یاشار وقار - اردبیل

مقام دوم: محمد مهدی مشاط زاده - قزوین

مقام سوم: محمدرضا رنجبر - فارس

در ماده ۱۵۰۰ متر:

مقام اول: علی علیزاده - خراسان رضوی

مقام دوم: احسان حدادی - یاسوج

مقام سوم: محمدصادق بخشی‌پور - چهارمحال و بختیاری

ماده پرش ارتفاع:

مقام اول: علیرضا صالحی - فارس

مقام دوم: محمد هادی صالحی - فارس

مقام سوم: مهدی مختاریان

ماده پرتاب دیسک:

مقام اول: امیر حسین زارع - آذربایجان شرقی

مقام دوم: سبحان مردانی - چهارمحال و بختیاری

مقام سوم: امیرمهدی کیانی - تهران

در بخش تیمی:

هیئت اردبیل مقام اول، خراسان رضوی و فارس مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

مسابقات دوومیدانی مردان ناشنوا قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌های ملی با هدف شناسایی برترین ورزشکاران و استعداد‌های این رشته و انتخاب نفرات شایسته برای حضور در تیم‌های ملی برگزار شد.