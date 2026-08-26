همزمان با هفته دولت و با دستور رئیس‌جمهور، ۱۳ طرح در حوزه راه و شهرسازی و ۵ هزار و ۷۲۵ واحد مسکونی شهری و روستایی در خراسان رضوی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ۱۳ طرح راه و شهرسازی در خراسان رضوی با ارزش روز ۲ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین ۵ هزار و ۷۲۵ واحد مسکونی شامل ۲ هزار و ۸۰۰ واحد شهری، ۱۲۰ واحد در شهرهای جدید و ۲ هزار و ۸۰۵ واحد روستایی افتتاح شد.

واگذاری ۴۲۰ قطعه زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت و بهره‌برداری از ۴۵ کیلومتر محور مواصلاتی از دیگر برنامه‌های این استان بود.

تجهیز ایستگاه شهید مطهری به سیستم توزین ریلی، ساختمان فرمانداری داورزن و ۳ طرح احداث و بازسازی پل و ابنیه فنی نیز به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها همزمان با برنامه‌های هفته دولت و با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مسکن و خدمات شهری و روستایی اجرا شده‌اند.