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آیین کلنگزنی احداث مجموعه ورزشی شهدای اقتدار (کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری بانوان) با حضور شهردار تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم کلنگ احداث کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری بانوان با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، حسین رضازاده نایب رئیس فدراسیون، اعضای هیات رئیسه فدراسیون وزنهبرداری و تنی چند از قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولان برگزار شد.
کمپ تیم های ملی وزنه برداری بانوان حدود پنج هزار متر مربع جنب درب اصلی ضلع غربی ورزشگاه آزادی و شامل تمام امکانات حرفهای رشته وزنهبرداری احداث می شود. سالن تمرین، سالن مسابقه، رستوران و دو طبقه خوابگاه از امکانات این کمپ است.
شهردار تهران در این مراسم گفت: ساختمان جدید فدراسیون وزنه برداری ۲ سال دیگر آماده خواهد شد و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آن اختصاص داده شده است.
زاکانی افزود: این آمادگی را داریم که سالن ۱۲ هزار نفری آزادی که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی تخریب شد را تحویل بگیریم، بسازیم و تحویل جامعه ورزش بدهیم.
شهردار تهران همچنین اعلام کرد که قصد داریم ۳ ورزشگاه در تهران احداث کنیم و کارهای تملک زمینهای آنها هم انجام شده است.