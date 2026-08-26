به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم کلنگ احداث کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری بانوان با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، حسین رضازاده نایب رئیس فدراسیون، اعضای هیات رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری و تنی چند از قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولان برگزار شد.

کمپ تیم های ملی وزنه برداری بانوان حدود پنج هزار متر مربع جنب درب اصلی ضلع غربی ورزشگاه آزادی و شامل تمام امکانات حرفه‌ای رشته وزنه‌برداری احداث می شود. سالن تمرین، سالن مسابقه، رستوران و دو طبقه خوابگاه از امکانات این کمپ است.