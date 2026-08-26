برگزاری یادواره دولتمردان و کارمندان شهید در بوشهر
یادواره دولتمردان و کارمندان شهید با حضور جمعی از مردم و مسئولان در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ دبیر یادواره دولتمردان وکارمندان شهید شهرستان بوشهر گفت: این یادواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدای ترور، شهیدان رجایی و باهنر، شهیدان دولت و کارمندان شهید در دوران جنگ تحمیلی هشتساله از جمله شهید تندگویان و دیگر دولتمردان شهدای خدمت برگزار شده است.
سرهنگ محمد رضایی افزود: در استان بوشهر در مجموع ۱۸۰ شهید کارمند داریم که ۸۴ شهید مربوط به جامعه فرهنگیان است و یادوارهای جداگانه برای آنان برگزار میشود.
وی ادامه: این برنامهها زمینهساز برگزاری کنگره سرداران و ۲ هزار شهید استان بوشهر است که در پایان سال برگزار خواهد شد و یادواره دولتمردان وکارمندان شهید استان بوشهر بهعنوان مقدمه و زمینهساز برگزاری این کنگره است.