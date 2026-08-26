به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پنج ماه امسال بیش از ۴ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۹۴ هزار کیلو وات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا تولید و به شبکه برق کشور تزریق شد.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا گفت: طی ماه گذشته نیز بیش از یک میلیارد و ۷۵ میلیون و ۲۹۰ هزار کیلو وات ساعت انرژی خالص در واحد‌های نیروگاه تولید و تحویل شبکه سراسری برق کشور شد.

نوراله ادبی فیروزجائی در ادامه با بیان اینکه با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، در پنج ماه گذشته ۴۳.۶ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه محقق شده است، افزود: در این مدت ۷۷.۶ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و ۲۲.۴ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا بر ضرورت حفظ پایداری شبکه در همه فصول سال تأکید کرد و با رویکردی مسئولانه، از همه شهروندان خواست تا با پیوستن به «پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی» و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت مصرف، کمک کنند تا در اقصی نقاط کشور چراغ هیچ خانه ­ای خاموش نشود.

ادبی فیروزجائی از صبوری و همراهی همیشگی مردم در زمینه مدیریت مصرف برق تقدیر و تشکر کرد و گفت: حفظ قوام و پایداری شبکه نیازمند پای کار بودن مردم، همراهی و مشارکت همگانی و همیشگی در بهینه سازی مصرف انرژی است و شاخص‌ها نشان می‌دهد که مشارکت آگاهانه و مسئولانه مشترکان در مدیریت مصرف برق نقش تعیین کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه برق کشور داشته است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم تداوم این همکاری‌ها برای عبور از ایام پیک مصرف تابستان، از همه مشترکان خواست تا در زمان‌های اوج بار شبکه، از بکارگیری وسایل پر مصرف وغیر ضرور مانند اتو و لباسشویی خودداری کنند و با تنظیم دمای کولر‌های گازی روی دمای ۲۵ درجه و استفاده از دور کند در کولر‌های آبی، در کاهش فشار بر شبکه و پایداری تأمین برق برای همه مشترکان سهیم شوند.