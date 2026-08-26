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همزمان با فرارسیدن هفته دولت و در راستای ترویج فرهنگ و هنر بومی منطقه، موزه فرش گنبدکاووس پس از یک دوره عملیات پایش، حفاظت و مرمت آثار این موزه، بار دیگر به روی علاقهمندان و گردشگران باز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موزه فرش که بهعنوان یکی از مراکز مهم نمایشدهنده هویت و هنر اصیل و فاخر فرش ترکمن شناخته میشود، پس از طی از یک دوره عملیات پایش، حفاظت و مرمت آثار این موزه و مراحل آمادهسازی و بهسازی فضا، پذیرای بازدیدکنندگان است.
با توجه به جایگاه گنبد قابوس بهعنوان یک مقصد مهم گردشگری، تلاش شده تا با آمادهسازی فضای موزه، همزمان با ایام هفته دولت، امکان بازدید مجدد هموطنان و دوستداران هنر فرشبافی فراهم شود.
این موزه در ایام هفته دولت، آماده میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی است. علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این مجموعه به آدرس خیابان امام خمینی شمالی، نبش خیابان کمینه روبروی میراث جهانی گنبد قابوس مراجعه کنند.