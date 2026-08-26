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رئیس گروه مدیریت مصرف، تقاضا و بهرهوری آب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران از شناسایی ۴۱۶ فرصت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری منابع و تأسیسات آبی خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ قرارداد با بخش خصوصی به ارزش روز حدود ۱۵ همت منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجتبی آشینه در گفتوگوی تلفنی با برنامه میز اقتصاد اظهار کرد: نزدیک به یک دهه است که فعالیت در زمینه گردشگریِ مرتبط با طرح ها، منابع و تأسیسات آبی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: «تا امروز حدود ۴۱۶ فرصت سرمایهگذاری در سدها، رودخانهها، دریاچهها، چشمهها، آببندانها، چشمههای آبگرم، آبشارها، تالابها و مردابهای کشور شناسایی شده است.»
آشینه با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در این حوزه گفت: «از میان این فرصتها، تاکنون ۶۰ قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده که ارزش روز آنها حدود ۱۵ همت است.»
رئیس گروه مدیریت مصرف، تقاضا و بهرهوری آب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: پس از قراردادهای منعقدشده، حدود ۵۰ بسته آماده واگذاری برای سرمایهگذاری در نقاط مختلف کشور وجود دارد؛ از مازندران که تعداد طرح های بیشتری دارد تا خوزستان و تهران.
وی همچنین از وجود ۳۰۶ فرصت دیگر خبر داد و تصریح کرد: «این موارد طرحهایی هستند که مطالعات اولیه آنها انجام شده و ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری دارند؛ برآورد میشود حجم سرمایهگذاری این فرصتها به حدود ۱۰۰ همت برسد.»
آشینه درباره اقدامات انجامشده برای کاهش ریسک سرمایهگذاران گفت: با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت گردشگری و مرکز سرمایهگذاری این وزارتخانه، شیوهنامهها و کتابهای راهنما تدوین شده و دورههای آموزشی نیز با اخذ کد از سازمان امور استخدامی کشور طراحی شده است.
وی افزود: روز گذشته نیز از آخرین شیوهنامه و کتاب راهنمای سرمایهگذاری گردشگری رونمایی شد. هدف این اقدامات آن است که ریسک ورود سرمایهگذاران به طرح ها تا حد ممکن کاهش یابد.
به گفته آشینه، در بستههای آماده واگذاری، مجوزهای مورد نیاز از پیش اخذ شده است و سرمایهگذار نیازی به مراجعه جداگانه به دستگاههای مختلف برای دریافت مجوزهای متعدد ندارد؛ بلکه میتواند پس از انعقاد قرارداد، اجرای طرح را آغاز کند.
وی افزود: برای افزایش سوددهی برخی طرحهایی که بازگشت سرمایه آنها در زمان مورد انتظار سرمایهگذاران محقق نمیشد، امکان تعریف فعالیتهای جانبی از جمله بهرهگیری از انرژی خورشیدی و احداث نیروگاههای خورشیدی در کنار فعالیتهای گردشگری فراهم شده است.
رئیس گروه مدیریت مصرف، تقاضا و بهرهوری آب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران درباره وضع جذب سرمایهگذار برای ۵۰ طرح ماده واگذاری نیز گفت: از آنجا که پروژهها دولتی هستند، انتخاب سرمایهگذار باید از طریق فراخوان انجام شود.
برای اغلب این طرحها فراخوان برگزار شده و متقاضی وجود دارد.آشینه افزود: برخی فراخوانها در مرحله شناسایی سرمایهگذار قرار دارند و برخی دیگر به مرحله نزدیک انعقاد قرارداد رسیدهاند.
به گفته وی، سرمایهگذاران با وجود شرایط فعلی، استقبال قابل توجهی از این طرح ها داشتهاند.