به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبر‌هایی متنوع از گوشه و کنار استان در بسته اخبار کوتاه ۴ شهریور ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

جشن آغاز هفته وحدت در اسالم

همزمان با آغاز هفته وحدت و در آستانه میلاد حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام آیین باشکوه مولودی خوانی و جشن وحدت در اسالم برگزار شد.

امام جمعه مسجد جامع فاروق اعظم اسالم در این آیین گفت: هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی از همدلی و یکپارچگی امت اسلامی است که در سایه آموزه‌های پیامبر اعظم (ص) شکل گرفته است، بنابراین ترویج سیره نبوی عامل خنثی سازی توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است.

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ایجاد بیش از ۶۳۰ فرصت شغلی در لاهیجان

فرماندار لاهیجان در نشست شورای اداری این شهرستان گفت: با بهره برداری از ۸۵ پروژه با بیش از هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان هزینه در هفته دولت برای ۶۳۶ نفر شغل ایجاد می‌شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از آغاز احداث درمانگاه تأمین اجتماعی در لاهیجان خبر داد.

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آیین گرامیداشت شهدای وطن در لنگرود

حفظ اتحاد و همبستگی ملی یک تکلیف عقلانی و شرعی است

امام جمعه لنگرود در آیین گرامیداشت شهدای وطن گفت: وظیفه امروز ما در برابر توطئه‌های دشمنان حفظ اتحاد، همبستگی ملی و تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن است.

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دیدار با خانواده شهید در کوچصفهان

شهدا نمونه بارز جان فدایان وطن‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت در دیدار با خانواده شهید ایمانی در روستای سده کوچصفهان گفت: شهدا برای دفاع از کشور از جان خود گذشتند و امنیت امروز کشور را مدیون جان فدایان وطن هستیم. شهید هادی ایمانی ایمن آبادی سال ۱۳۶۷ در قصرشیرین به شهادت رسید.

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دیدار جمعی از مسئولان صومعه‌سرایی با خانواده شهید احمدزاده در گوراب زرمیخ

در این دیدار‌ها بر تداوم راه امام و شهدا در دفاع از کشور تاکید شد.

شهید حمیدرضا احمدزاده سال ۷۸در پیرانشهر به شهادت رسید.