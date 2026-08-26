پخش زنده
امروز: -
چند خبر متنوع از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه ۴ شهریور ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبرهایی متنوع از گوشه و کنار استان در بسته اخبار کوتاه ۴ شهریور ۱۴۰۵ گنجانده شده است.
جشن آغاز هفته وحدت در اسالم
همزمان با آغاز هفته وحدت و در آستانه میلاد حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام آیین باشکوه مولودی خوانی و جشن وحدت در اسالم برگزار شد.
امام جمعه مسجد جامع فاروق اعظم اسالم در این آیین گفت: هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی از همدلی و یکپارچگی امت اسلامی است که در سایه آموزههای پیامبر اعظم (ص) شکل گرفته است، بنابراین ترویج سیره نبوی عامل خنثی سازی توطئههای تفرقهافکنانه دشمنان است.
*************
ایجاد بیش از ۶۳۰ فرصت شغلی در لاهیجان
فرماندار لاهیجان در نشست شورای اداری این شهرستان گفت: با بهره برداری از ۸۵ پروژه با بیش از هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان هزینه در هفته دولت برای ۶۳۶ نفر شغل ایجاد میشود.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از آغاز احداث درمانگاه تأمین اجتماعی در لاهیجان خبر داد.
*************
آیین گرامیداشت شهدای وطن در لنگرود
حفظ اتحاد و همبستگی ملی یک تکلیف عقلانی و شرعی است
امام جمعه لنگرود در آیین گرامیداشت شهدای وطن گفت: وظیفه امروز ما در برابر توطئههای دشمنان حفظ اتحاد، همبستگی ملی و تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن است.
********************
دیدار با خانواده شهید در کوچصفهان
شهدا نمونه بارز جان فدایان وطناند.
فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت در دیدار با خانواده شهید ایمانی در روستای سده کوچصفهان گفت: شهدا برای دفاع از کشور از جان خود گذشتند و امنیت امروز کشور را مدیون جان فدایان وطن هستیم. شهید هادی ایمانی ایمن آبادی سال ۱۳۶۷ در قصرشیرین به شهادت رسید.
**************************
دیدار جمعی از مسئولان صومعهسرایی با خانواده شهید احمدزاده در گوراب زرمیخ
در این دیدارها بر تداوم راه امام و شهدا در دفاع از کشور تاکید شد.
شهید حمیدرضا احمدزاده سال ۷۸در پیرانشهر به شهادت رسید.