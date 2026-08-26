بزرگداشت علی قائمی امیری از چهره‌های شناخته‌شده حوزه تعلیم و تربیت، نویسندگی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی امروز در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قائمی که از او به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در تربیت اسلامی یاد می‌شد، در طول عمر علمی خود آثار متعددی در حوزه کودک، خانواده، اخلاق و تربیت تألیف کرد و در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی نیز حضوری فعال داشت، به گونه ای که از این نویسنده حدود ۳۰۰ کتاب در دهه‌های پنجاه و شصت و هفتاد به جای مانده است.

علی قائمی امیری از چهره‌های شناخته‌شده حوزه تعلیم و تربیت، نویسندگی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بود. او متولد ۱۳۱۶ در امیرکلا بابل بود و سال‌ها در زمینه تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی فعالیت علمی داشت.

وی استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و جامعه‌شناسی مذهبی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

این استاد و اندیشمند فقید بابلی، ۱۴ مرداد در ۸۹ سالگی دار فانی را وداع گفت.

بزرگداشت علی قائمی امیری امروز ساعت ۱۷ در مسجد مجتمع عالی امام خمینی (جامعه المصطفی) قم برگزار شد.