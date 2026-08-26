مراسم بدرقه محمدرضا قربان زاده، ملی پوش فریمانی رشته مس رستلینگ (چوبکشی)، پیش از اعزام به مسابقات جهانی عشایر قرقیزستان در فرمانداری فریمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم بدرقه محمدرضا قربانزاده، ورزشکار خراسان رضوی و عضو تیم ملی مس رستلینگ ایران، با حضور فرماندار، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی و برخی علاقمندان به ورزش در محل فرمانداری فریمان برگزار شد.
در پایان این مراسم به منظور حمایت از ملی پوش فریمانی، مبلغ پنج میلیون تومان از سوی هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان رضوی و مجموعاً ۳۰ میلیون تومان از سوی اتحادیه دهیاران فریمان و کارخانه قند به محمدرضا قربان زاده اهدا شد.