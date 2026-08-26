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برنامههای «بازتاب» با بازتاب طرحهای صنعتی و عمرانی در هفته دولت، «نغمهها و سرودها» با واکاوی موسیقایی قطعه «والا محمد» از رادیو فرهنگ و «تهران ۲۰»، با بررسی تأمین کالاهای اساسی و توسعه پایدار شمیرانات از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «بازتاب» رادیو فرهنگ بازتاب افتتاح طرحهای صنعتی و عمرانی در هفته دولت و مسائل روز بینالملل را بررسی میکند.
این برنامه، به بررسی بازتابهای مرتبط با افتتاح طرحهای صنعتی و عمرانی همزمان با هفته دولت میپردازد و موضوعات مطرحشده درباره توانمندی، عزم و اراده مردم ایران در عرصههای مختلف را مرور میکند.
محمدپارسا نجفی، کارشناس مسائل بینالملل، مهمان این برنامه است و در گفتوگو با برنامه، ابعاد بینالمللی موضوع و رویدادهای مرتبط را بررسی خواهد کرد.
برنامه «بازتاب» به تهیهکنندگی ریحانه بیرامی و گویندگی احسان همتی، چهارشنبهها، ساعت ۱۹:۳۰، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «نغمهها و سرودها» رادیو فرهنگ، جمعه ۶ شهریور قطعه «والا محمد» را با محوریت مفهوم وحدت اسلامی بررسی میکند.
این برنامه با نگاهی به پیوند موسیقی آیینی، مدح پیامبر اکرم (ص) و مفهوم وحدت در فرهنگ اسلامی، قطعه «والا محمد» را از جنبههای موسیقایی و محتوایی واکاوی خواهد کرد.
شهروز حقی، آهنگساز، کارشناس موسیقی و دانشآموخته مدیریت فرهنگی، بهعنوان کارشناس حضوری این برنامه، درباره ویژگیهای موسیقایی این اثر، نقش موسیقی در انتقال مفاهیم دینی و ظرفیت آثار هنری برای تقویت همدلی و وحدت میان مسلمانان سخن میگوید.
همچنین حسین اکبری، استاد دف، در گفتوگویی تلفنی با برنامه، آیین مولودیخوانی را بررسی میکند، این گفتوگو به جایگاه دف در موسیقی آیینی، نقش نغمهها و سرودهای مولودی در جشنهای مذهبی و اهمیت حفظ و معرفی این میراث معنوی در میان نسلهای امروز اختصاص دارد.
«نغمهها و سرودها» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، به تهیهکنندگی یلدا احتشامی و اجرای کارشناسی رادمان رسولیمهربانی ساعت ۱۶:۰۰، روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
بررسی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و همچنین توسعه پایدار شهرستان شمیرانات در دولت چهاردهم، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
«محمدرضا طالبی»، معاون امور توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به بررسی اقدامات این وزارتخانه در حوزه تأمین کالاهای اساسی خواهد پرداخت.
همچنین «حسین توکلی کجانی»، فرماندار شهرستان شمیرانات، به بررسی توسعه پایدار شهرستان شمیرانات در دولت چهاردهم می پردازد.
برنامه «تهران ۲۰» با تهیهکنندگی «محمد علیبازی»، سردبیری «حمید انصاری» و اجرای «ساسان رئیسیان» و «محمدرضا سلمانی»، با محورهای تخصصی «سیاسی» و «علم و فناوری»، روزهای شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.