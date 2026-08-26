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تاکید مردم بر ادامه همبستگی اجتماعی و ملی تا پیروزی بر دشمن

ملت در صد و هفتاد و هشتمین شب تجمعات شبانه که همزمان با هفته وحدت برگزار می‌شود بر ادامه همبستگی اجتماعی و ملی تا پیروزی بر دشمن تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۴- ۱۷:۲۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
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