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دندانپزشکان ایرانی و چینی روشهای نوین درمانی را به اشتراک گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ علم دندانپزشکی در ایران، امروز هم سطح دندانپزشکی دنیا شده به طوری که در درمان بیماریهای فک، صورت و دهان ایدههایی برای درمان از طرف دندانپزشکان ایرانی ارائه شده است.
سرپرست یک گروه چینی دندانپزشکی که به ایران آمده بود گفت:دندانپزشکان ایرانی روشهای نوینی در خصوص درمان دارند که موجب شگفتی جامعه دندان پزشکی دنیا شده است.
دکتر عبدالغنی افزود: قصد داریم تبادل علمی میان ایران و سایر کشورها را گسترش دهیم.