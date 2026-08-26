مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام گفت: برای سومین سال متوالی، مؤدیان مشمول مالیات مقطوع می‌توانند تعیین کنند که مالیاتشان صرف کدام یک از ۳۲ طرح زیربنایی و عمرانی استان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برای سومین سال پیاپی، مؤدیان ایلامی این فرصت را دارند که خود مشخص کنند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، در چه طرح‌هایی هزینه شود.

عزیزاله عباس‌پور مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: بر اساس طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، امسال ۵۰۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از درآمد‌های مالیاتی برای تکمیل ۳۲ طرح اولویت‌دار استان اختصاص خواهد یافت. این طرح‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه پایان شهریورماه آخرین مهلت استفاده از این فرصت است، تأکید کرد: مؤدیان می‌توانند بدون ارائه دفاتر و اسناد و صرفاً از طریق سامانه مالیاتی، مالیات مقطوع خود را تعیین تکلیف کنند.

عباس‌پور با اشاره به تجربه دو سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۳ هزار مؤدی با ۶۳ میلیارد تومان، ۴۸ طرح عمرانی را حمایت کردند و سال بعد نیز ۲۶۰۰ مؤدی با ۸۷ میلیارد تومان، ۱۰ طرح را پشتیبانی کردند.

امید می‌رود امسال نیز مؤدیان با مشارکت گسترده‌تر، نقش مؤثری در تکمیل طرح‌های زیربنایی و توسعه استان ایلام داشته باشند.