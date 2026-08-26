نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری بویراحمد و دنا حمایت کند.

محمد بهرامی خطاب به وزیر تعاون: یاسوج و سی‌سخت بار گردشگری جنوب کشور را به دوش می‌کشند

محمد بهرامی خطاب به وزیر تعاون: یاسوج و سی‌سخت بار گردشگری جنوب کشور را به دوش می‌کشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد بهرامی نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهر سی سخت با قدردانی از تلاش‌های دولت گفت: از زحمات دولتمردان در این شرایط سخت و بحرانی تشکر می‌کنم.

وی خطاب به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: مباحث مفصل و درخواست‌های مردمی را در نشست شورای برنامه‌ریزی به صورت کامل خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، اما در اینجا باید به یک ظرفیت بزرگ اشاره کنم.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس با اشاره به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه ادامه داد: شهر یاسوج و شهرستان دنا از ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه گردشگری برخوردار هستند. این منطقه تنها به ساکنان خود خدمات نمی‌دهد، بلکه میزبان و خدمات‌رسان به خیل عظیم مردم از جنوب کشور است.

بهرامی با اشاره به ترافیک سنگین و سیل مسافرانی که به این شهرستان سفر می‌کنند، اضافه کرد: انتظار داریم با توجه به درخواست‌های موجود و حجم بالای مسافران، نگاه ویژه‌ای به این منطقه صورت گیرد.