سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران تاکید کرد:
ضرورت ایجاد شبکه تسهیلگری در سطح کشور
سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران گفت: ایجاد شبکه تسهیلگری در سطح کشور از نیازهای اساسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ محمود تبریزی، سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران ایجاد شبکه تسهیلگری در سطح کشور را یکی از نیازهای اساسی دانست و افزود: ما حتماً به یک شبکه تسهیلگری در سطح کشور نیاز داریم. این شبکه باید بر بستر یک پلتفرم دقیق و هوشمند ایجاد شود تا جامعه ایثارگری بتواند اطلاعات مربوط به ظرفیتها و توانمندیهای خود را در آن ثبت کند.
وی افزود: از سوی دیگر، دستگاهها، بنیاد، بانک مشاغل و ظرفیتهایی که در جامعه و بنیاد وجود دارد نیز باید در این پلتفرم تجمیع شود و در نهایت بتوانیم با توجه به ظرفیت، توانمندی و امکانات هر ایثارگر، مشاغل پایدار را به او پیشنهاد دهیم.
ضرورت ایجاد شبکه نیروی انسانی متخصص و مشاور
سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران گفت: در کنار بخش نرمافزاری، از نظر شبکه نیروی انسانی متخصص و مشاور نیز باید تلاشهایی صورت گیرد. خوشبختانه برنامه در این زمینه تا حدودی پیش رفته است و امیدواریم در سطح کشور افراد متخصصی داشته باشیم که بتوانند به جامعه هدف مراجعه کنند و همچنین محلهایی وجود داشته باشد که ایثارگران بتوانند با مراجعه به آنها مشاوره دریافت کنند.
تبریزی ادامه داد: هدف این است که افراد متخصص بتوانند جامعه ایثارگری را در مسیر شناسایی مشاغل پایدار راهنمایی کنند. این موضوع یکی از مسائل مهمی است که شبکه تسهیلگری میتواند در تحقق آن نقش اساسی داشته باشد. وی تأکید کرد: ایجاد شبکه تسهیلگری میتواند از پرداخت تسهیلاتی که در نهایت به ایجاد بدهی برای فرد منجر میشود، جلوگیری کند و کمک کند تا اطمینان حاصل کنیم تسهیلات پرداختشده به ایجاد شغل منجر شده است. هدف ما این است که تا حد امکان مطمئن شویم ۱۰۰ درصد تسهیلاتی که پرداخت میشود، به ایجاد شغل منجر خواهد شد.