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رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گلپایگان: ثبتنام المپیاد ملی مهارت تا پایان شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گلپایگان گفت: سیاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور حرکت تدریجی بخش دولتی از آموزش مستقیم به سمت نظارت و برگزاری آزمونها است و در همین راستا توسعه آموزشگاههای آزاد در دستور کار قرار دارد.
رضا رضایی افزود: تعداد دورههای برگزار شده در آموزشگاههای آزاد شهرستان از ۲۹۶ دوره در سال ۱۴۰۳ به ۳۸۷ دوره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، همچنین عملکرد نفرساعت آموزش در این مراکز از ۱۳۵ هزار و ۸۳ نفرساعت در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۴ هزار و ۱۲۷ نفرساعت در سال ۱۴۰۴ رسید که نشاندهنده رشد قابل توجه بخش خصوصی در حوزه مهارتآموزی است.
وی ادامه داد: تعداد مهارتآموزان شرکتکننده در دورههای بخش خصوصی نیز از ۸۲۱ نفر در سال ۱۴۰۳ به یکهزار و ۳۳۷ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است که این رشد، نتیجه افزایش تعداد آموزشگاههای فعال و استقبال بیشتر متقاضیان از آموزشهای مهارتی است.
رضایی گفت: در بخش آزمونهای اصناف، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۶۴ نفر به آزمون معرفی شدند که از این تعداد ۵۵۳ نفر در آزمون شرکت کرده و ۴۷۱ نفر پذیرفته شدند، در سال گذشته نیز ۳۳۰ نفر معرفی شدند که ۳۰۱ نفر در آزمون حضور یافتند و ۲۷۷ نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.
وی بااشاره به مسابقات المپیاد ملی مهارت افزود:این رقابتها در چهار مرحله شهرستانی، استانی، کشوری و جهانی برگزار میشود و استان اصفهان برای چهار سال متوالی میزبان مرحله کشوری این مسابقات بوده است.
رضایی با دعوت از جوانان و علاقهمندان به شرکت در المپیاد ملی مهارت گفت: تاکنون ۲۰ نفر برای حضور در المپیاد ملی مهارت ثبتنام کردهاند که نسبت به سال گذشته پنج نفر افزایش داشته است، اما هدفگذاری ما رسیدن به ۳۰ شرکتکننده است و ثبتنام این مسابقات تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
رضایی افزود: در سال جاری مرکز آموزش فنی و حرفهای گلپایگان موفق به کسب رتبه نخست مربی نمونه استانی و رتبه نخست مربی نمونه کشوری در رشته الکترونیک شده است که نشاندهنده ظرفیت علمی و تخصصی بالای این مجموعه است.