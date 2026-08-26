به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت های دسته ۹۵ کیلوگرم هفته نخست لیگ وزنه برداری ایران امروز چهارشنبه علی عالی پور از تیم سپاهان با شکستن غیررسمی رکورد جهان بر سکوی نخست این دسته ایستاد.



او در یکضرب ۱۸۷ کیلوگرم، دوضرب ۲۲۳ کیلوگرم و مجموع ۴۱۰ کیلوگرم به ثبت رساند.





رحمان اورامه از مناطق نفت خیز جنوب در یکضرب با ۱۶۴ کیلوگرم دوم شد. علی کشتکار از ذوب آهن با ۱۶۳ کیلوگرم در یکضرب سوم شد.



در دوضرب کشتکار با ۲۰۱ کیلوگرم و در مجموع هم با ۳۶۴ کیلوگرم دوم شد.



هادی شبا از گل گهر سیرجان با ۲۰۰ کیلوگرم در دوضرب و با مجموع با ۳۶۱ کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.