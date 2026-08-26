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۶۱ طرح در حوزه راه، مسکن، حمل و نقل و هواشناسی خراسان جنوبی به ارزش روز ۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان، همزمان با هفته دولت و به صورت وبیناری با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در سفر به خراسان جنوبی، در این مراسم گفت: ساخت و تحویل هر واحد مسکونی به مردم موجب خرسندی است.
کاظمی افزود: جلسات پایش مسکن هر هفته در وزارت راه و شهرسازی برگزار میشود و باعث افتخار است که خراسان جنوبی در حوزه راه، حمل و نقل و مسکن در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد.
در این مراسم، باند دوم محور بیرجند–قائن به طول ۱۱.۵ کیلومتر و با ارزش روز ۶۸۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
همچنین هزار و ۷۸۲ واحد مسکونی شهری و روستایی شامل ۵۵۵ واحد شهری و هزار و ۲۲۷ واحد روستایی به بهرهبرداری رسید.
بهرهبرداری از ۳۷ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان با ارزش روز ۲ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان و ۵۲ پروژه در حوزه رفع نقاط پرحادثه، تعریض، بهسازی و روکش آسفالت انواع راهها با ارزش روز ۷۳۸ میلیارد تومان از دیگر طرحهای افتتاحشده است.
خط صنعتی–تجاری سایت سنگان–مکران به طول سه کیلومتر و با ارزش روز ۲۰۰ میلیارد تومان و همچنین یک ایستگاه هواشناسی با ارزش روز پنج میلیارد تومان نیز از دیگر طرحهای به بهره برداری رسیده در این مراسم بود.
استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح تعدادی از واحدهای مسکونی امروز با حضور وزیر کشور گفت: راه و شهرسازی در خراسان جنوبی خوش درخشیده و طرحهای راهآهن، راههای دوبانده و مسکن از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار هستند.
هاشمی افزود: پیگیری برای اتمام هرچه سریعتر این طرحها در دستور کار قرار دارد تا مردم استان هرچه زودتر از مزایای آنها بهرهمند شوند و این طرحها زمینهساز پیشرفت و توسعه استان باشند.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح راهآهن خراسان جنوبی افزود: در حوزه راهآهن از وزیر تشکر میکنیم، چرا که برای خراسان جنوبی سنگ تمام گذاشتهاند؛ اما در حوزه برنامه و بودجه مشکلاتی وجود دارد که نسبت به آن گلهمند هستیم و پیگیریها از سوی استان ادامه دارد.
هاشمی همچنین با اشاره به تلاش نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی اخیر گفت: تلاش نیروهای مسلح نشان داد که امنیت ایران اسلامی با مجاهدت این عزیزان برقرار است و در مجلس نیز وظیفه داریم نگاه ویژهای به نیروهای مسلح داشته باشیم.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف همچنین از تلاشهای صدا و سیما در پوشش خبری خدمات ارزشمند دولت قدردانی کرد.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی نیز با اشاره به افتتاح طرح تعاونی مسکن سپاه گفت: افتتاح واحدهای مسکونی امروز نتیجه پیگیریهای مجموعه راه و شهرسازی و استاندار است که موجب شد مردم طعم شیرین خانهدار شدن را بچشند.
سردار مهدوی افزود: رضایت مردم و خانهدار شدن خانوادهها بهترین پاداش برای تلاش مسئولان است.
در پایان این مراسم، به نمایندگی از طرحهای افتتاحشده، مجتمع مسکونی کارکنان سپاه خراسان جنوبی با حضور مسئولان به بهرهبرداری رسید.