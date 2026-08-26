مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۴ طرح در حوزه راه و زیرساخت به ارزش ۶ هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد و یا ساخت آن آغاز می‌شود.

بهره برداری و کلنگ‌زنی ۱۴ طرح راه و شهرسازی همزمان با هفته دولت در هرمزگان

بهره برداری و کلنگ‌زنی ۱۴ طرح راه و شهرسازی همزمان با هفته دولت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجید سلحشور افزود: در بخش مسکن نیز هزار و ۵۲۴ واحد طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در شهرستان‌های مختلف بهره‌برداری و به متقاضیان واگذار می شود.

وی گفت: در حوزه راه ۵ طرح به ارزش ۲ هزار و ۸۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۹ طرح نیز با اعتبار ۴ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان آغاز می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: عملیات اجرایی ارتقای جاده جاسک-گوهران به راه اصلی، ساخت باند دوم بزرگراه جناح-بستک-لار، ساخت پل وی در کیلومتر ۶۵ جاده جاسک-گوهران و پل چوخون در کیلومتر ۶۹ این محور از طرح‌های پیش‌بینی‌شده هفته دولت است.

سلحشور افزود: ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در زمین ۱۴۹ هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان رودان و مرکز جامع سلامت شهرستان رودان با مجموع زیربنای دو هزار و ۸۷۵ مترمربعبه ارزش بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان آغاز می شود.