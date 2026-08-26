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چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با اعلام تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران که امروز چهارشنبه با حضور حجتالاسلاموالمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی مطهری نایبرئیس سابق مجلس شورای اسلامی، دکتر سید عبدالحمید احمدی قائممقام رئیس جهاد دانشگاهی، جمعی از معاونان و مدیران ارشد جهاد دانشگاهی و مسئولان استانی، به میزبانی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد، تیمهای برتر این دوره معرفی و تقدیر شدند .
در این مراسم تیم «پژواک» از دانشگاه الزهرا (س) بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای «ققنوس» از دانشگاه علوم پزشکی تهران، «نوسان» از دانشگاه فرهنگیان ـ پردیس زینب کبری (س) استان مرکزی و «انصاف» از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، به ترتیب رتبههای دوم تا چهارم این رقابتها را از آن خود کردند.
قهرمانی «پژواک» در ایستگاه پایانی مناظرات
در ایستگاه پایانی این رقابتها، تیمهای پژواک از دانشگاه الزهرا (س) و ققنوس از دانشگاه علوم پزشکی تهران در مناظره نهایی درباره «نقش همهپرسی در افزایش مشروعیت تصمیمات حاکمیتی» به رقابت پرداختند که در نهایت تیم پژواک با کسب ۲۰۲ امتیاز ، عنوان قهرمانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران را به دست آورد و تیم ققنوس با ۱۷۷ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.
اعضای تیم پژواک را مونا سامعی، معصومه شهرکی، هلیا درخشان و آناهیتا بهادری تشکیل میدادند و اعضای تیم ققنوس نیز یاسان فرمانی، علیرضا کهن، محمدامین نجارزاده و شیرین گرامی بودند.
«نوسان» سوم شد؛ «انصاف» در جایگاه چهارم ایستاد
در مناظره ردهبندی، تیم نوسان از دانشگاه فرهنگیان ـ پردیس زینب کبری (س) استان مرکزی بهعنوان موافق و تیم انصاف از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهعنوان مخالف، درباره گزاره «ایران باید برای تضمین اجرایی توافق با آمریکا، مشارکت قدرتهای بزرگ نظیر چین و روسیه در مذاکرات را پیگیری کند» به مناظره پرداختند که تیم نوسان با کسب ۱۲۶ امتیاز ، رتبه سوم و تیم انصاف با ۱۲۰ امتیاز رتبه چهارم را کسب کردند.
اعضای تیم نوسان را محدثه صفاری، فائزه فرجی، مهسا شفیعی و غزل طالبی تشکیل میدادند. همچنین غزل طالبی از این تیم بهعنوان سخنگوی برتر چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران انتخاب شد.
تقدیر از تیم اخلاق و عوامل برگزاری مسابقات
در بخش دیگری از مراسم، تیم محک سیستان و بلوچستان به عنوان تیم اخلاق، با اعضای علی رضوانی، مهدی راهور کهخا، هومان نارویی و احمدرضا ابراهیمینور تقدیر شد.
همچنین در این مراسم از ابوذر پورمدنی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و واحدهای برتر در برگزاری مسابقات استانی مناظره تقدیر به عمل آمد.
رونمایی از پوستر پانزدهمین دوره مسابقات
در پایان آیین اختتامیه، از پوستر پانزدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران نیز رونمایی شد تا مسیر برگزاری این رویداد ملی برای دوره آینده آغاز شود.
از داوری تا راهنمایی؛ همراهان چهاردهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران
مرحله کشوری چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با همراهی جمعی از استادان دانشگاه، صاحبنظران علمی و فرهنگی، داوران دانشجویی و منتورهای باتجربه برگزار شد؛ مجموعهای که با حضور در فرایند داوری و هدایت تیمها، به ارتقای کیفیت علمی، تخصصی و آموزشی این دوره از مسابقات کمک کردند.
هیأت داوران مرحله کشوری
هیأت داوران مرحله کشوری این دوره را دکتر یاشار زکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران؛ دکتر عادل پیغامی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)؛ دکتر صدیقه ببران، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات؛ دکتر میثم میرزاییتبار، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس؛ دکتر جواد گیاهشناس، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ دکتر محمدحسین متحری، دکتر محمدجواد امیری و دکتر حسین بیات، اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران؛ دکتر محمدتقی رئیسآزاد، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی توران دامغان؛ دکتر علی مرشدیزاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و دکتر علیرضا عقیقی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور همدان تشکیل دادند.
همچنین علیرضا سلمانی در حوزه ادبیات فارسی از دانشگاه صنعتی اصفهان، مهدی اسدی در حوزه علوم سیاسی از دانشگاه صنعتی اصفهان، بشیر اسماعیلی در حوزه روابط بینالملل از دانشگاه اصفهان، حسن ثقفیان در حوزه جامعهشناسی از دانشگاه اصفهان، علی قاسمی در حوزه زمینشناسی از جهاددانشگاهی، حامد صابریان در حوزه صنایع غذایی از جهاد دانشگاهی، سجاد انتشاری در حوزه مهندسی آب از دانشگاه صنعتی اصفهان، غلامرضا مالکی در حوزه برنامهریزی فرهنگی از دانشگاه جامع علمیکاربردی، ذبیحالله قجاوند در حوزه معدن از جهاد دانشگاهی، سیدعلیمحمد میرمحمدی میبدی در حوزه کشاورزی از دانشگاه صنعتی اصفهان، حمید محمودیان در حوزه برق از جهاد دانشگاهی، فائزه تقیپور در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه از دانشگاه آزاد اسلامی، ایلناز سجادیان در حوزه روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدعلی نادی در حوزه علوم تربیتی از دانشگاه آزاد اسلامی، مهدی شاهنوروزی در حوزه مطالعات فرهنگی از دانشگاه جامع علمیکاربردی، مهران فرهمندیان در حوزه زمینشناسی از جهاددانشگاهی، محمدمهدی ابطحی در حوزه علوم قرآنی از دانشگاه امام علی (ع) و محمد نعمتی در حوزه منابع طبیعی از دانشگاه صنعتی اصفهان در ترکیب هیأت داوران حضور داشتند.
دکتر سید عبدالحمید احمدی، دکتر مهدی باصولی، دکتر ابوالقاسم رئیسی و دکتر حمید صابرفرزام اعضای هیأت علمی جهاد دانشگاهی نیز از دیگر اعضای هیأت داوران مرحله کشوری این دوره بودند.
داوران دانشجویی؛ تجربه رقابت در جایگاه داوری
هیأت داوران دانشجویی این دوره نیز از دانشجویان و دانشآموختگان فعال و موفق ادوار مختلف مسابقات تشکیل شد؛ افرادی که سابقه حضور در رقابتهای مناظره، راهیابی به مراحل نهایی و کسب عناوین قهرمانی یا نایبقهرمانی را در کارنامه داشتند.
پیام افشاردوست، دکتری جامعهشناسی و عضو گروه قهرمان؛ مهدی عارفان، کارشناسی ارشد علوم سیاسی و عضو گروه قهرمان پنجمین دوره مسابقات؛ ابوالفضل باقری، دکتری علوم سیاسی و عضو گروه نایبقهرمان و برگزیده عنوان بهترین سخنران دهمین دوره مسابقات؛ سعید کشاورز، دکتری جامعهشناسی سیاسی و عضو گروه نایبقهرمان دهمین دوره مسابقات؛ اسماعیل شیری، عضو گروه نایبقهرمان یازدهمین دوره مسابقات؛ زهرا پورمحسنی، عضو گروه قهرمان نخستین دوره مناظرات تعاون؛ محمد محمدی، پزشک عمومی و عضو گروه قهرمان سیزدهمین دوره مسابقات؛ هانیه روشنمنش، کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و عضو گروه قهرمان نخستین دوره مناظرات تعاون و زهرا دهقان، کارشناسی ارشد حسابداری و عضو گروه نایبقهرمان یازدهمین دوره مسابقات، اعضای هیأت داوران دانشجویی این دوره بودند.
منتورها؛ تجربهای تازه در کنار تیمهای مناظره
در چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، برای نخستینبار منتورها به ساختار اجرایی و آموزشی مسابقات افزوده شدند. منتورها با تکیه بر تجربه حضور در ادوار پیشین و آشنایی با فرایند مناظره، در کنار تیمهای شرکتکننده قرار گرفتند و در زمینههایی همچون تحلیل موضوع، تنظیم استدلال، سازماندهی محتوای مناظره، تقویت مهارت ارائه و آمادگی برای رقابت به تیمها کمک کردند.
صدرا فقیه، کارشناسی ارشد روانشناسی و عضو گروه قهرمان دهمین و سیزدهمین دوره مسابقات؛ محمدجواد قرباننیا، کارشناسی حقوق و عضو گروه نایبقهرمان سیزدهمین دوره مسابقات؛ دانیال موحد، پرستاری و عضو گروه نایبقهرمان دهمین دوره مسابقات و امیرعلی برومند، دکتری برنامهریزی محیطزیست و عضو گروه قهرمان مرحله منطقهای دهمین دوره مسابقات، منتورهای این دوره از مسابقات بودند.
افزودهشدن بخش منتورها، گامی در جهت تقویت وجه آموزشی مسابقات و تبدیل تجربه رقابت به فرصتی برای یادگیری، انتقال دانش و ارتقای مهارتهای ارتباطی، استدلالی و ارائه دانشجویان بود.