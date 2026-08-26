تقدیر ویژه رئیسجمهور از استاندار بوشهر در بیستویکمین جشنواره شهید رجایی
ارسلان زارع، استاندار بوشهر در بیستویکمین جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با دریافت لوح «دستگاه برگزیده» در بخش «یاور فتح»، مورد تقدیر ویژه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور قرار گرفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در این آیین، رئیسجمهور از استانداران بوشهر، هرمزگان و کرمان از جمع ۳۱ استاندار به پاس عملکرد و نقشآفرینی مؤثر و موفق در مسیر خدمترسانی و تحقق مأموریتهای دولت به ویژه در دوره بحرانی یک سال اخیر قدردانی کرد.
این تقدیر ملی، نام بوشهر و مدیریت ارشد استان را در میان برگزیدگان بیستویکمین جشنواره ملی شهید رجایی قرار داد؛ رویدادی که با هدف ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و شناسایی الگوهای برتر خدمت و مدیریت برگزار میشود.
لوح تقدیر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور خطاب به ارسلان زارع، استاندار بوشهر، بر نقش خدمتگزاران متعهد و فداکار در پیشرفت ایران اسلامی تأکید دارد و عملکرد ارزشمند آنان را در مسیر خدمت به مردم و تحقق مأموریتهای محوله شایسته تقدیر میداند.
در لوح اهدایی دکتر پزشکیان رئیس جمهور به آقایان ارسلان زارع استاندار بوشهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و محمدعلی طالبی استاندار کرمان آمده است: پیشرفت روز افزون ایران اسلامی، بی تردید مرهون عزم راسخ فداکاری و عملکرد ارزشمند خدمتگزاران صدیق، متعهد و کاردانی است که با ایثار و تعهدی مثال زدنی در مسیر خدمت به مردم شریف میهن و تحقق مأموریتهای محوله از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و برگ زرین دیگری را بر کارنامه پر افتخار این نظام مقدس رقم زدهاند.