تقدیر ویژه رئیس‌جمهور از استاندار بوشهر در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی

ارسلان زارع، استاندار بوشهر در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵، با دریافت لوح «دستگاه برگزیده» در بخش «یاور فتح»، مورد تقدیر ویژه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قرار گرفت.