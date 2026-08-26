تیم کبدی بانوان بزرگسالان استان یزد با کسب دو پیروزی پرگل و قاطع برابر رقبای خود، به عنوان صدرنشین بلامنازع گروه چهارم، مقتدرانه جواز حضور در مرحله حذفی مسابقات قهرمانی کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رقابت‌های کبدی سالنی بزرگسالان بانوان قهرمانی کشور با حضور ۲۴ تیم از سراسر کشور از سوم تا ششم شهریورماه به میزبانی استان زنجان در حال برگزاری است؛ مسابقاتی که به دلیل جنبه انتخابی آن برای حضور در بازی‌های آسیایی داخل سالن ریاض عربستان، از سطح کیفی و حساسیت دوچندانی برخوردار است.

بانوان کبدی‌کار یزدی در مرحله گروهی این مسابقات در گروه چهارم با تیم‌های خراسان شمالی و ایلام هم‌گروه بودند و با ارائه نمایشی بی‌نقص، برتری فنی خود را به رخ حریفان کشیدند.

نمایندگان شایسته استان یزد در گام نخست موفق شدند با نتیجه قابل‌توجه ۵۷ بر ۳۳ تیم خراسان شمالی را مغلوب کنند، در دومین دیدار نیز بانوان یزد در یک بازی کاملاً یک‌طرفه و هجومی، تیم ایلام را با نتیجه سنگین ۷۱ بر ۲۰ در هم کوبیدند تا با اقتدار کامل و کسب حداکثر امتیازات، به عنوان تیم نخست راهی مرحله حذفی شوند.