مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه شاهد با تشریح مهم‌ترین اقدامات این صندوق در حوزه خدمات‌رسانی به جامعه ایثارگری، از ثبت و پرداخت وام در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رضایت بیش از ۹۶ درصدی اعضا، پرداخت بیش از ۷۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته و تلاش برای حذف کامل صف وام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه شاهد با تشریح رویکرد‌ها و برنامه‌های این صندوق اظهار کرد: امروز در صندوق این نگاه وجود ندارد که صرفاً شخص مدیرعامل، هیئت‌مدیره یا هیئت امنا تصمیم‌گیرنده و محور فعالیت باشند، بلکه تمام ارکان صندوق خود را در برابر جامعه ایثارگری مسئول می‌دانند و مهم‌ترین معیار برای ما این است که تا چه اندازه می‌توانیم رضایت ایثارگران را در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها مختلف جلب کنیم.

اسلام کریمی، افزود: یکی از موضوعاتی که شخصاً در صندوق به آن افتخار می‌کنم، میزان رضایتمندی جامعه ایثارگری است. اگر صندوق‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر سازمان‌هایی را که با مردم سروکار دارند بررسی کنیم، میزان رضایتمندی مردم از خدمات آنها قابل مقایسه است. ما در صندوق شاهد بیش از ۹۶ درصد رضایتمندی هستیم.

سنجش رضایتمندی با نظرسنجی مستقیم از ایثارگران

کریمی ادامه داد: این میزان رضایتمندی صرفاً یک ادعا نیست. بخشی از آن از طریق نظرسنجی پیامکی انجام می‌شود؛ به این صورت که پس از پایان فرآیند مراجعه و دریافت خدمت، برای فرد پیامک ارسال می‌شود تا نظر خود را درباره کیفیت خدمت اعلام کند.

مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه شاهد گفت: علاوه بر این، یک ارزیابی پژوهشی نیز با همکاری مرکز پژوهش‌ها انجام می‌دهیم. در این روش، براساس یک ساختار علمی و مشخص، از ایثارگرانی که از صندوق تسهیلات دریافت کرده‌اند در استان‌های مختلف نظرسنجی می‌شود و نتایج پس از تحلیل، منتشر می‌شود. ما از حدود سال ۱۳۹۹ موضوع رضایتمندی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی صندوق دنبال کرده‌ایم و نتایج آن نیز در سایت صندوق قرار گرفته است.

شفافیت؛ «اتاق شیشه‌ای» صندوق شاهد

وی درباره شفافیت عملکرد صندوق نیز گفت: من معتقدم هر آنچه یک مدیرعامل درباره سازمان خود می‌داند، تا جایی که امکان انتشار عمومی داشته باشد باید در اختیار مردم قرار گیرد. به همین دلیل در صندوق یک «اتاق شیشه‌ای» ایجاد کرده‌ایم و اطلاعات مربوط به پرداخت وام‌ها، تعداد و مبالغ تسهیلات و بسیاری از شاخص‌های عملکردی به صورت شفاف منتشر می‌شود.

کریمی افزود: اطلاعات امور مشتریان نیز به صورت روزانه در سایت و از طریق سامانه‌ها و ربات صندوق در اختیار اعضا قرار دارد و تلاش کرده‌ایم مراجعه‌کننده برای دریافت پاسخ، وابسته به حضور یک فرد خاص در سازمان نباشد.