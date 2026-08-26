مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: هفت هزار و ۵۵۶ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستا‌های خراسان‌شمالی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی میر کریمی در آیین بهره‌برداری از این واحد‌های مسکونی و ۲۷ طرح راه و شهرسازی استان که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور پزشکیان رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسولان کشوری و استانی برگزار شد، گفت: هفت هزار و ۵۵۶ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در ۲ بخش شهری و روستایی در این آیین به بهره‌برداری رسید که سهم واحد‌های شهری سه هزار و ۹۶۹ واحد و سهم واحد‌های روستایی سه هزار و ۵۸۷ واحد است.

وی ادامه داد: ۳۹۶۹ واحد شهری به متقاضیان تحویل شد.

میر کریمی گفت: بهره‌برداری از این واحد‌ها در شرایطی انجام شد که تامین مسکن و افزایش سرعت ساخت واحد‌های مسکونی از محور‌های مهم برنامه‌های دولت برای حمایت از خانوار‌ها و پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن به شمار می‌رود.

وی افزود: همچنین سه هزار و ۵۸۷ واحد مسکونی روستایی نیز در این آیین به بهره‌برداری رسید تا مجموع واحد‌های مسکونی افتتاح‌شده استان در هفته دولت به هفت هزار و ۵۵۶ واحد برسد.

در ادامه این مراسم، ۳۲۷ قطعه زمین نیز در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد.

همزمان با بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی، ۲۷ طرح راه و شهرسازی خراسان‌شمالی نیز با ارزش روز ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

از این تعداد، ۲۶ طرح در حوزه بهسازی و آسفالت راه‌های فرعی و روستایی قرار دارد که برای اجرای آنها پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین قطعه نخست راه اصلی بجنورد-سنخواست به طول ۱۳ کیلومتر و با ارزش روز ۱۰ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که تکمیل آن می‌تواند در ارتقای کیفیت مسیر، تسهیل تردد و بهبود دسترسی مناطق واقع در این محور مؤثر باشد.