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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آینده انرژی جهان وابسته به پروژه گداخت است و دانش گداخت در دست صنعت هستهای ایران است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ،امروز و در مراسم رونمایی از ۴ دستاورد دانش بنیان این سازمان گفت: امروز شاهد برقراری چندین دستاورد مهم صنعت هستهای هستیم که مرهون شهدای این صنعت صلح آمیز است.
وی افزود: محصولات صنعت هستهای ما، شانه به شانه با محصولات سایر کشورها بویژه در دانش پلاسما رقابت میکند و در مواردی از کشورهای پیشرو نیز در این بخش هم جلوتر هستیم .
اسلامی با بیان اینکه دشمن، پیشرفت هستهای ما را بر نمیتابید ادامه داد: ما باید برای آیندگان دستاورد داشته باشیم . پروژه گداخت ، آینده انرژی جهان است و ما نباید از آن جا بمانیم . کسی در این مسیر به ما کمک نمیکند و ما باید راه دانش خود را به هر شکل باز کنیم و این دستاوردها، شبکه دانش بنیانی است که در زیست بوم دانش هستهای رخ داده است و وارد سیستم و سامانه شدهاند و با تقویت به محصول میرسد .
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این محصولات در دانشگاهها کاربرد دارد. باید برای دانشجویان و مراکز تحقیقاتی معرفی شوند تا شتاب بگیرد و شرکتهای دانش بنیان بتوانند طرح ملی گداخت و انرژی هستهای که از دهه ۷۰ توسط رهبر شهید مورد تائید بوده است به نتیجه برسد.
وی گفت: ما به آزمایشگاه و مرکز آموزش طرحهای غیرمخرب نیازمندیم ، بنابراین تشکیل یک مرکز مجهز برای آموزش مهارتی و تعیین صلاحیت مورد نیاز بوده که امروز به همت همکاران پرتلاش این مرکز آغاز به کار کرده است.
امروز و به مناسبت هفته دولت، از ۴ دستاورد دانش بنیان صنعت صلح آمیز هستهای کشورمان شامل سامانههای «تشخیص فتوالکترون، بالومتری و تبادل بار» با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی رونمایی شد. همچنین آزمایشگاه آزمونهای غیرمخرب به عنوان یک مرکز تخصصی در حوزه آزمون، بازرسی، آموزش و ارزیابی صلاحیت نیروهای متخصص، با هدف ارایه خدمات فنی و مهندسی به صنایع مختلف کشور راهاندازی شده است .