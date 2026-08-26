حضور فرمانده انتظامی لرستان در الیگودرز
فرمانده انتظامی استان لرستان، در جریان سفر کاری و میدانی به شهرستان الیگودرز، توان عملیاتی یگانهای انتظامی این شهرستان را ارزیابی و با جمعی از مردم دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی استان لرستان، در بازدید از یگانهای انتظامی الیگودرز، ضمن بررسی آمادگیهای عملیاتی، بر حفظ هوشیاری، ارتقای انضباط ظاهری و معنوی کارکنان و رعایت توأمان رأفت اسلامی و اقتدار در برخورد با هنجارشکنان تأکید کرد.
سردار محمدرضا هاشمیفر، در ادامه، با هدف تحقق مردمداری، تکریم اربابرجوع و تقویت رویکرد «پلیس پاسخگو»، در میز خدمت سامانه نظارت همگانی ۱۹۷ حضور یافت و بهصورت مستقیم در جریان پیشنهادها، انتقادات و مطالبات انتظامی شهروندان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان لرستان پس از شنیدن دغدغههای مردم، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرحشده به ردههای تخصصی و اجرایی مربوط ابلاغ کرد و بر پیگیری دقیق مسائل تا حصول نتیجه نهایی تأکید داشت.
سردار هاشمیفر همچنین در جلسه شورای اداری شهرستان الیگودرز، با اشاره به ارتباط امنیت پایدار با رضایتمندی عمومی، گفت: «تولید امنیت، مقولهای چندبعدی و مشارکتی است و تحقق کامل آن در گرو تعامل، همافزایی و مسئولیتپذیری همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان است.»
وی خدمت صادقانه و بیمنت به مردم را بالاترین افتخار خادمان نظام اسلامی دانست و افزود: «پلیس همواره در کنار مردم و برای مردم است؛ ازاینرو هماهنگی تنگاتنگ نهادهای اجرایی با مجموعه انتظامی، علاوه بر تسریع در روند حل مشکلات مردم، موجب تقویت احساس امنیت و امیدآفرینی در جامعه خواهد شد.»
فرمانده انتظامی استان لرستان در جریان سفر به شهرستان الیگودرز، با حضور در منزل شهیدان والامقام «حسینعلی احمدی»، «غلامحسین توکلی» و «کرم سرلک"»، با خانوادههای معظم این شهدای گرانقدر دیدار و شهدا را والاترین الگوی ایثار و جانبازی در راه اعتلای ایران اسلامی دانست.