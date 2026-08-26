فرمانده انتظامی استان لرستان، در جریان سفر کاری و میدانی به شهرستان الیگودرز، توان عملیاتی یگان‌های انتظامی این شهرستان را ارزیابی و با جمعی از مردم دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی استان لرستان، در بازدید از یگان‌های انتظامی الیگودرز، ضمن بررسی آمادگی‌های عملیاتی، بر حفظ هوشیاری، ارتقای انضباط ظاهری و معنوی کارکنان و رعایت توأمان رأفت اسلامی و اقتدار در برخورد با هنجارشکنان تأکید کرد.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، در ادامه، با هدف تحقق مردم‌داری، تکریم ارباب‌رجوع و تقویت رویکرد «پلیس پاسخگو»، در میز خدمت سامانه نظارت همگانی ۱۹۷ حضور یافت و به‌صورت مستقیم در جریان پیشنهادها، انتقادات و مطالبات انتظامی شهروندان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان لرستان پس از شنیدن دغدغه‌های مردم، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده به رده‌های تخصصی و اجرایی مربوط ابلاغ کرد و بر پیگیری دقیق مسائل تا حصول نتیجه نهایی تأکید داشت.

سردار هاشمی‌فر همچنین در جلسه شورای اداری شهرستان الیگودرز، با اشاره به ارتباط امنیت پایدار با رضایت‌مندی عمومی، گفت: «تولید امنیت، مقوله‌ای چندبعدی و مشارکتی است و تحقق کامل آن در گرو تعامل، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان است.»