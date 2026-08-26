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با حضور فرماندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، مشکلات زیرساختی دهستان زریندشت درهشهر با محوریت دو روستای دشتآباد و گلزرد بررسی و برای رفع آنها قول مساعد داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حضور فرماندار و تعدادی از دستگاههای اجرایی شهرستان درهشهر، مشکلات زیرساختی دهستان زریندشت با محوریت دو روستای دشتآباد و گلزرد مورد بررسی قرار گرفت.
مردم این روستاها مهمترین مطالبات خود را شامل ایجاد شبکه آب آشامیدنی پایدار، لایروبی کانالهای آبرسانی کشاورزی، تکمیل طرح هادی، ایجاد روشنایی معابر و احداث زمین چمن مصنوعی عنوان کردند.
مسئولان حاضر در این نشست با بررسی دقیق مشکلات مطرحشده، برای رفع آنها قول مساعد دادند و بر پیگیری جدی مطالبات مردمی تأکید کردند.