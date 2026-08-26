به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سیاهکل به پرونده کولرگازی قاچاق رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کولر قاچاق، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: پلیس آگاهی در هنگام گشت زنی کولر قاچاق را از یک خودروی در حال حمل کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.