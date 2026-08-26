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امام جمعه جوین: مدیران باید زبان گویای خدمات نظام باشند



حجت‌ الاسلام والمسلمین بوژمهرانی گفت: امروز دنیا به سمت دروغ‌پراکنی حرکت کرده است؛ دشمنان با ترکیب ۱۰ واقعیت در کنار یک دروغ، سعی در

تخریب افکار عمومی دارند. ضروری است با ارتقای سواد رسانه‌ای و راه‌اندازی نهادهای راستی‌آزمایی، در برابر این جنگ ترکیبی ایستادگی کرد.

وی با یادآوری مثال‌ هایی از وقایع مشابه در جهان، افزود: جنگ رسانه‌ ای دشمن با تکیه بر اطلاعات غلط و جذاب‌ سازی دروغ‌ ها پیش می‌ رود. در این

شرایط، جهاد تبیین و روایت‌گری هنرمندانه از خدمات دولت، وظیفه‌ای است که بر دوش رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی قرار

امام جمعه جوین، به اهمیت تعامل دوسویه میان مدیران و اصحاب رسانه اشاره شد.

با تأکید بر لزوم پذیرش نقدهای منصفانه، عنوان کرد: نقد منصفانه، فرصتی برای اصلاح امور است و مدیران باید با نگاهی باز از آن استقبال کنند. در مقابل، روابط عمومی‌ها نیز باید زبان گویای خدمات دستگاه متبوع خود باشند و دستاوردهای میدانی را به شیوه‌های مختلف (عکس‌نوشته، کلیپ و

فیلم) به اطلاع مردم برسانند.



حجت الاسلام والمسلمین بوژمهرانی در ادامه، تکریم ارباب‌رجوع به عنوان یک اصل قرآنی و مدیریتی مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: مراجعه‌کننده به اداره، انسانی است که باید با احترام با او برخورد شود. اگر امکان حل مشکل شهروند وجود دارد، باید با گشاده‌رویی انجام شود و در

صورت عدم امکان، باز هم با چهره‌ای گشاده و برخورد کریمانه با وی تعامل کنید.

وی افزود: ضروری است مدیران دستگاه‌ها، شیوه‌های کنترل خشم و اصول رفتار حرفه‌ای با ارباب‌رجوع را به کارمندان خود آموزش دهند تا فضای

ادارات به محیطی امیدبخش تبدیل شد .