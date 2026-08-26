بهره برداری از ۵ طرح عمرانی و زیرساختی در جوین
در دومین روز از هفته دولت، پنج طرح در بخش های عمرانی، زیرساختی و کشاورزی جوین با اعتباری بیش از ۲۰۲ میلیارد تومان بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار جوین گفت: در بخش مخابرات، سایت همراه اول رامشین راه اندازی شد و عملیات نصب و تجهیز سایتهای نسل چهارم تلفن همراه (4G) در روستاهای جلمبادانی و کمایستانی به انجام رسید. همچنین توسعه یک هزار و ۶۰۰ متر فیبر نوری FTTP و اجرای طرح های اختصاصی مخابراتی با مجموع سرمایه گذاری بیش از ۳۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید تا پوشش سراسری شبکه تلفن همراه در جوین محقق شود.
علی اکبر آزادواری ادامه داد: در حوزه کشاورزی مرغداری روستای برغمد با اعتباری بیش از ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد که این واحد دارای پروانه ظرفیت ۸۰ هزار قطعه ای است و در مرحله نخست فعالیت، ظرفیت جوجه ریزی ۴۰ هزار قطعه را محقق کرده است.
وی ادامه داد: همچنین زمین چمن مصنوعی روستای احمدآباد ملک با اعتبار ۲ میلیارد تومان و طرح پیاده روسازی، جدول گذاری و اجرای ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت در روستای ارگ نوجو بود که برای اجرای آن ۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده به بهره برداری رسید.
آزادواری توضیح داد: در بخش برق رسانی نیز طرح توسعه شبکه های برق فشار متوسط و فشار ضعیف، همراه با نصب ترانسفورماتورهای مورد نیاز، با اعتباری افزون بر ۱۴۴ میلیارد تومان اجرا شد و به بهره برداری رسید. این طرح با هدف تقویت پایداری شبکه برق و پاسخگویی به نیازهای کنونی و آتی مناطق شهرستان انجام شده است.
بهره برداری از ۵ طرح عمرانی و زیرساختی در جوین بهره برداری از ۵ طرح عمرانی و زیرساختی در جوین بهره برداری از ۵ طرح عمرانی و زیرساختی در جوین بهره برداری از ۵ طرح عمرانی و زیرساختی در جوین
امام جمعه جوین: مدیران باید زبان گویای خدمات نظام باشند
حجت الاسلام والمسلمین بوژمهرانی گفت: امروز دنیا به سمت دروغپراکنی حرکت کرده است؛ دشمنان با ترکیب ۱۰ واقعیت در کنار یک دروغ، سعی در
تخریب افکار عمومی دارند. ضروری است با ارتقای سواد رسانهای و راهاندازی نهادهای راستیآزمایی، در برابر این جنگ ترکیبی ایستادگی کرد.
وی با یادآوری مثال هایی از وقایع مشابه در جهان، افزود: جنگ رسانه ای دشمن با تکیه بر اطلاعات غلط و جذاب سازی دروغ ها پیش می رود. در اینشرایط، جهاد تبیین و روایتگری هنرمندانه از خدمات دولت، وظیفهای است که بر دوش رسانهها و روابط عمومی دستگاههای اجرایی قرار
امام جمعه جوین، به اهمیت تعامل دوسویه میان مدیران و اصحاب رسانه اشاره شد.
با تأکید بر لزوم پذیرش نقدهای منصفانه، عنوان کرد: نقد منصفانه، فرصتی برای اصلاح امور است و مدیران باید با نگاهی باز از آن استقبال کنند. در مقابل، روابط عمومیها نیز باید زبان گویای خدمات دستگاه متبوع خود باشند و دستاوردهای میدانی را به شیوههای مختلف (عکسنوشته، کلیپ و
فیلم) به اطلاع مردم برسانند.
حجت الاسلام والمسلمین بوژمهرانی در ادامه، تکریم اربابرجوع به عنوان یک اصل قرآنی و مدیریتی مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: مراجعهکننده به اداره، انسانی است که باید با احترام با او برخورد شود. اگر امکان حل مشکل شهروند وجود دارد، باید با گشادهرویی انجام شود و در
صورت عدم امکان، باز هم با چهرهای گشاده و برخورد کریمانه با وی تعامل کنید.
ادارات به محیطی امیدبخش تبدیل شد .
وی افزود: ضروری است مدیران دستگاهها، شیوههای کنترل خشم و اصول رفتار حرفهای با اربابرجوع را به کارمندان خود آموزش دهند تا فضای