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پنجمین جشنواره هَلی تِرشی استان مازندران در روستای بالاده منطقه چهاردانگه ساری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پنجمین جشنواره هلی ترشی استان مازندران در بخش چهاردانگه با حضور فرهنگ دوستان و تعداد زیادی از مردم در روستای بالاده برگزار شد.
این جشنواره جهت شناساندن فرهنگ فولکلور مازندران و جایگاه فرهنگ مازندران با محوریت هَلی (آلوچه جنگلی) در این روستا برگزار شد.
در این جشنواره برنامههای فرهنگی، اجرای شعر خوانی، موسیقی محلی، سخنرانی و اجرای نمایش و … به همراه پخت هلی ترشی و آش محلی گنجانده شده بود.
همچنین در خلال این جشنواره فرهنگی و بومی بازارچه محلی برپا بوده و در آن فراوردههای طبیعی و ارگانیک و صنایع دستی برای فروش به بازدیدکنندگان عرضه شد.
این جشنواره با استقبال بسیار خوب اهالی روستای بالاده و روستاهای اطراف و تعداد زیادی از مهمانان و فرهنگ دوستان استان مازندران همراه بود که این استقبال پر شور باعث دلگرمی برگزارکنندگان این جشنواره و انگیزه بیشتر برای اجرای برنمههای فرهنگی را موجب شده و همچنین ظرفیت این منطقه و انجمن موفق فرهنگی سادوا بالاده برای اجرای چنین برنامههایی را نشان داد.
کوروش خواجه وندی و گزارشی از این جشنواره: