به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا دبیر در مراسم رونمایی از پنجاهمین کتاب فدراسیون کشتی، همزمان با بزرگداشت روز ملی کشتی و سالروز تولد جهان‌پهلوان غلامرضا تختی، اظهار داشت: مطالبی که در فضای مجازی و تلفن همراه خوانده می‌شود، پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده خواهد شد، اما کتاب ماندگار است و برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند.

وی با اشاره به روند انتشار آثار مکتوب در فدراسیون کشتی گفت: با انتشار کتاب «مرد آرام» که به زندگی زنده‌یاد ابوالفضل انوری اختصاص دارد، تعداد کتاب‌های منتشرشده فدراسیون کشتی به ۵۰ عنوان رسید. این مسیر ادامه خواهد داشت و در تلاش هستیم زندگی و خاطرات بزرگان کشتی را در قالب کتاب به نسل جوان معرفی کنیم.

دبیر افزود: جامعه کشتی کشور یک‌هزار و ۵۰۰ شهید کشتی‌گیر دارد که ۳۷ نفر از آنان در جنگ و جنایات اخیر دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسیده‌اند. همزمان با نگارش کتاب زندگی‌نامه ۱۲۸ قهرمان مدال‌آور جهان و المپیک، کتاب شهدای کشتی‌گیر را نیز می‌نویسیم؛ چراکه این عزیزان برای کشور ایستادند و از جایگاه والایی برخوردارند.

رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر لزوم روایت واقعی زندگی قهرمانان و پیشکسوتان، تصریح کرد: باید واقعیت‌های زندگی این بزرگان، از جمله خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی آنان، بدون اغراق برای جوانان ثبت و بیان شود.

وی در ادامه بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در میان ملی‌پوشان تأکید کرد و گفت: در کمپ تیم‌های ملی کشتی کتابخانه‌ای با حدود ۱۰ هزار جلد کتاب ایجاد شده است تا ورزشکاران در کنار تمرین و تلاش فنی، به مطالعه و رشد فرهنگی نیز توجه داشته باشند.

دبیر با اشاره به جایگاه جهان‌پهلوان تختی اظهار داشت: یکی از ابعادی که از تختی کمتر گفته شده، اهل مطالعه بودن اوست.

وی همچنین از مقام اخلاقی و ورزشی زنده‌یاد ابوالفضل انوری تجلیل کرد و افزود: استاد انوری از چهره‌های متواضع، بااخلاق و ارزشمند کشتی ایران بود و منش پهلوانی او باید الگویی برای جوانان این رشته باشد.

رئیس فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: نگارش کتاب‌هایی درباره عبدالله موحد، علیرضا رضایی، محمدابراهیم سیف‌پور، استاد پذیرایی، حسین بزم آور، محمدعلی فردین و دیگر قهرمانان کشورمان نیز در دستور کار قرار دارد.