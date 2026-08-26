به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تیم هندبال دانش آموزان دختر خراسان جنوبی در سی و پنجمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول کشور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای مدارس سراسر ایران به میزبانی استان سمنان با استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و سمنان به رقابت پرداخت و موفق به کسب عنوان دوم رقابت ها شد.

همچنین دختران خراسان جنوبی در رقابت‌های هندبال دختران منطقه ۳ کشور، بر سکوی نایب‌قهرمانی ایستادند.

رقابت‌های هندبال دختران منطقه ۳ کشور، با درخشش دختران پرتلاش خراسان جنوبی به پایان رسید و تیم شایسته استان، با ارائه بازی‌هایی قابل تحسین، بر سکوی نایب‌قهرمانی منطقه ۳ کشور ایستاد.