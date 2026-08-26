با تخصیص حق‌آبه و هدایت جریان آب، تالاب بندعلیخان به‌عنوان تنها تالاب فصلی استان تهران، پس از ۱۵ سال خشکسالی و محرومیت، دوباره احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بندعلیخان که در پانزده سال اخیر به دلیل کم‌بارشی‌ها و عدم تخصیص حق‌آبه به طور کامل خشک شده بود، اکنون با اقدامات اجرایی و تخصیص منابع آبی، شاهد بازگشت حیات و آبگیری مجدد است.

این اقدام با هدایت جریان آب به سمت تالاب صورت گرفت تا یکی از زیست‌بوم‌های حیاتی استان تهران پس از سال‌ها دوری از آب، دوباره احیا شود و چهره‌ای تازه به محیط زیست منطقه ببخشد.