به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت : در راستای طرح امنیت محله محور و افزایش احساس امنیت در جامعه ، طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری در سطح شهرستان بندرانزلی اجرا شد.

وی افزود: ماموران انتظامی در چند عملیات جداگانه ۳۴ محکوم متواری را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بندر انزلی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.