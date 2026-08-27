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فرمانده انتظامی بندرانزلی از دستگیری ۳۴ محکوم متواری در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت : در راستای طرح امنیت محله محور و افزایش احساس امنیت در جامعه ، طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری در سطح شهرستان بندرانزلی اجرا شد.
وی افزود: ماموران انتظامی در چند عملیات جداگانه ۳۴ محکوم متواری را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی بندر انزلی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.