به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از مثبت اعلام شدن نمونه دوپینگ آوتاندیل کنتچادزه کشتی‌گیر گرجستانی، نشان برنز محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم رقابت‌های جهانی ۲۰۲۴ آلبانی به مدال نقره ارتقا پیدا کرد.

این نشان توسط نماینده اتحادیه جهانی کشتی در حاشیه رقابت‌های جهانی کشتی جوانان در اسلواکی، به علی معینی‌پور، سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان، اهدا و به موزه افتخارات کشتی ایران منتقل شد.