به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درخشنده در حاشیه مراسم رونمایی از ۴ دستاورد دانش بنیان صنعت صلح آمیز هسته‌ای که امروز و با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد، گفت: سازمان انرژی اتمی ، با توجه به نیازسنجی، حوزه نیروگاه‌های هسته‌ای بویژه نیروگاه بوشهر از خدمات نهاد ارگان اصلی مواد (نهاد رسمی در حوزه سیاست گذاری تطبیق و کاربرد مواد در صنعت هسته ای) به صورت گسترده استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه توسعه این مرکز مورد هدف است گفت: مواد مورد نیاز، پایه فناوری هسته‌ای است و جهش مواد به جهش فناوری منجر می شود .

درخشنده با بیان اینکه قابلیت ها و محدودیت‌های یک فناوری را مواد تعیین می‌کند افزود: دوام، عمر، خوردگی و سلامت فناوری به مواد وابسته است و بخش مهمی از تجهیزات امروز که رونمایی شد مربوط به مواد مورد نیاز فناوری هسته‌ای می‌شود.



امروز و به مناسبت هفته دولت، از ۴ دستاورد دانش بنیان صنعت صلح آمیز هسته‌ای کشورمان شامل سامانه‌های «تشخیص فتوالکترون، بالومتری و تبادل بار» با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رونمایی شد. همچنین آزمایشگاه آزمون‌های غیرمخرب به عنوان یک مرکز تخصصی در حوزه آزمون، بازرسی، آموزش و ارزیابی صلاحیت نیرو‌های متخصص، با هدف ارایه خدمات فنی و مهندسی به صنایع مختلف کشور راه‌اندازی شده است .