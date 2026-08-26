بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سید محتشم حسینی در حاشیه برگزاری پنجمین دوره مسابقات ملی مهارتآموزی زندانیان و سومین دوره ویژه خانوادههای آنان با اشاره به اجرای تکالیف سند تحول قضایی در استان اظهار داشت: در راستای برنامههای اصلاحی و تربیتی که پایه و اساس آن بر محور مهارتآموزی و اشتغال بنا شده، این دوره از مسابقات با همکاری ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان برگزار شد.
وی افزود: با انعقاد تفاهمنامههای همکاری میان ادارهکل زندانها با سازمان آموزش فنی و حرفهای، تحقیقات کشاورزی و میراث فرهنگی، مربیان این نهادها به ندامتگاهها اعزام میشوند تا مددجویان فاقد حرفه، تحت آموزشهای تخصصی قرار گیرند. برای پذیرفتهشدگان نیز گواهینامههای رسمی صادر میشود که نامی از زندان در آن درج نخواهد شد تا به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند، مسیر اشتغال و امرار معاش آنان پس از آزادی هموار شود.
مدیرکل زندانهای استان بوشهر به فرآیند مسابقات ملی مهارت اشاره کرد و گفت: در مرحله مقدماتی که تیرماه برگزار شد، ۳۴۷ نفر از مددجویان و خانوادهها به رقابت پرداختند که از این تعداد، ۱۴۳ نفر به مرحله استانی راه یافتندنفرات اول تا سوم این مرحله علاوه بر تشویقهای مادی و معنوی و بهرهمندی از ارفاقات قانونی، به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.
حسینی با تأکید بر حمایتهای پس از خروج از زندان تصریح کرد: مددجویان پس از آزادی تحت پوشش «مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج» قرار میگیرند علاوه بر پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، از ظرفیت کارآفرینان بخش خصوصی و بنیاد تعاون نیز برای سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی درون و بیرون از محیط زندان استفاده میشود.
وی یادآور شد: سال گذشته حدود ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان و خانوادههای آنان پرداخت شد که بوشهر موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این حوزه گردید.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر هم از اجرای طرحهای مهارتآموزی برای زندانیان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت خانوادههای آنان خبر داد و با اشاره به تعامل سازنده ادارهکل فنی و حرفهای و سازمان زندانهای استان، اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما توانمندسازی زندانیان است تا پس از پایان دوران حبس، به جای وابستگی به بنگاههای اقتصادی، بتوانند با تکیه بر مهارتهای خود، کسبوکار مستقلی راهاندازی کنند.
عبدالمجید دراهکی با بیان اینکه سالیانه بهطور متوسط ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از زندانیان استان بوشهر در دورههای آموزشی شرکت میکنند، افزود: در حال حاضر ۱۵ تا ۲۰ رشته مهارتی متناسب با ظرفیتهای بومی استان، هم در بخش آقایان و هم در بخش خانمها تدریس میشود.
وی با اشاره به برگزاری پنجمین دوره مسابقات مهارت زندانیان گفت: این مسابقات که افراد منتخب آن در شهرستانها و استان به مرحله کشوری راه مییابند، انگیزه زندانیان را برای فراگیری دقیقتر مهارت دوچندان کرده است. همچنین برای فروش محصولات تولیدی زندانیان، همکاریهای نزدیکی با بنیاد تعاون زندان صورت میگیرد تا انگیزه اقتصادی نیز برای آنان فراهم باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر با ارائه آماری از میزان موفقیت این دورهها افزود: طبق پایشهایی که هنگام دریافت تسهیلات یا مزایا توسط افراد آزاد شده انجام دادیم، مشخص شد که ۶۰ تا ۶۵ درصد از زندانیانی که در این دورهها شرکت کردهاند، پس از آزادی همان حرفه را ادامه داده و از آن طریق معیشت خانواده خود را تأمین میکنند.