از رقابت زندانیان در ۷ رشته مهارتی تا اعطای گواهینامه‌های بدون نام زندان

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر از برگزاری پنجمین دوره مسابقات ملی مهارت‌آموزی زندانیان و سومین دوره ویژه خانواده‌های آنان در ۷ رشته مهارتی خبر داد.