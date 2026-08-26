نماینده گندمکاران در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی گفت: باتوجه به در پیش بودن فصل کاشت گندم، امیدواریم زمان بندی دولت تغییر کرده و مطالبات گندمکاران زودتر از پایان شهریور پرداخت شود.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی درواکنش به وعده جدید دولت مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور تصریح کرد: قول داده شده که تا پایان شهریور همه مطالبات گند‌مکاران پرداخت و با آنها تسویه شود، اما با توجه به اینکه فصل کاشت گندم در سردسیر از ۱۵ شهریور آغاز می‌شود، امیدواریم پول کشاورزان زودتر پرداخت گردد تا برای مقدمات کشت پائیزه از جمله خرید بذر و آماده سازی زمین نقدینگی در اختیار داشته باشند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کاشت گندم در سردسیر از حدود ۱۵ تا ۲۰ شهریور انجام می‌شود، اظهار داشت: حتی اگر کشاورزان بتوانند زندگی روز مره شان را بدون دریافت پول محصولی که به دولت فروخته‌اند، بگذرانند، باید بدانیم که زمین و طبیعت معطل ما و طی شدن روند بوروکراسی اداری یا رفع اختلافات و تعیین محل اعتبار جدید نمی‌ماند و اگر ما به هر دلیلی نتوانیم به موقع کشت کنیم، محصولی هم نخواهیم داشت.

هاشمی افزود: بنابر این امیدواریم این زمان‌بندی تغییر کند و پول کشاورزان به ویژه در سردسیر زودتر پرداخت شود.

از حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بهای گندم‌های تحویل داده شده به سیلو‌های دولتی در طرح خرید تضمینی گندم، تاکنون ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز اعلام کرد؛ مطابق با تعهدات انجام شده، مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور پرداخت و با آنها تسویه خواهد شد.