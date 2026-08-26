به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مجید الهیان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند گفت: به برکت خون شهیدان والامقامی که در مسیر انقلاب از جان خود گذشتند، شاهد ارتقاء و آبادانی کشور هستیم

وی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های خدمت بهتر و بیشتر به مردم، شفافیت در نحوه خدمت رسانی است افزود: استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین راهکاری مناسب در راستای مبارزه با فساد، رعایت حقوق عامه و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه‌ای استان در مورد اصلاح حریم سپیدرود که مدتی به طول انجامیده است باید پیگیری شود تا هرچه زودتر حریم بستر سپیدرود مشخص شده و به مردم اعلام شود.

مجید الهیان با بیان اینکه زمین‌های داخل در محدوده طرح هادی مصوب روستا‌های مختلف در استان باید توسط بنیاد مسکن مشخص شود افزود: مجوز‌های لازم برای برای افرادی که می‌توانند مجوز ساخت و ساز بگیرند باید صادر شود و با افرادی که غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز کنند برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعیین تکلیف درختانی که در اثر برف یا رانش زمین در جنگل‌های سیاهکل سقوط کرده‌اند هم گفت: باید با استفاده از نظر کارشناسی نسبت به جمع آوری این درختان برای جلوگیری از قاچاق و دزدی چوب توسط متجاوزان و قاچاقچیان، اقدامات لازم صورت گیرد.