استاندار ایلام در نشست با قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون، همدلی با هیئت‌های ورزشی و توجه به مسائل اخلاقی و معنوی در کنار افتخارآفرینی تأکید کرد.

وحدت و برنامه‌ریزی، کلید پیشرفت ورزش ایلام

وحدت و برنامه‌ریزی، کلید پیشرفت ورزش ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست با قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی مدون، همدلی با هیئت‌های ورزشی و توجه به مسائل اخلاقی و معنوی در کنار افتخارآفرینی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ورزش در مکتب پهلوانی، گفت: قهرمانی و مسیر پهلوانی نیازمند اراده‌های استوار است.

استاندار ایلام با تأکید بر لزوم پرهیز از اقدامات غیرکارشناسی و موانع احتمالی، افزود: با وحدت رویه و همفکری می‌توانیم از ظرفیت‌های ورزش استان برای پیشرفت استفاده کنیم و نباید اجازه دهیم نگاه‌های مزدی یا حاشیه‌ای، مسیر توسعه را مختل کند.

رستمی مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار، از تدوین برنامه‌های حمایتی برای قهرمانان و مدال‌آوران خبر داد و گفت: برنامه داریم با تعامل با همه بخش‌ها، زمینه درخشش ورزشکاران را در میادین ملی و بین‌المللی فراهم کنیم.

وی همچنین بر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در ورزش بانوان و حفظ هویت ایرانی-اسلامی تأکید کرد.