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مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس از راهاندازی سامانه هوشمند گردشگری فارس با هدف معرفی ظرفیتها و ایجاد کریدورهای جدید گردشگری در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس از راهاندازی سامانه هوشمند گردشگری فارس با هدف معرفی ظرفیتها و ایجاد کریدورهای جدید گردشگری در این استان خبر داد.
بهزاد مریدی با بیان اینکه این طرح با هدف شناسایی مسیرهای نوین در حوزههای تاریخی، طبیعی، ورزشی، سلامت، مذهبی و رویدادها اجرایی شده است، اظهار کرد: علاوه بر معرفی مسیرهای گردشگری، روایتهای گوناگون از آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبههای فارس نیز در این سامانه ارائه میشود.
مریدی افزود: در گامهای بعدی، امکان مشارکت تعاملی مردم و گردشگران برای بارگذاری محتوا نیز فراهم میشود.
مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به رویدادهای پیشرو افزود: یکی از نخستین برنامههایی که در این سامانه معرفی میشود، طرح «مهر شیراز» است که از پنجم مهر، همزمان با هفته گردشگری، تا بیست و پنجم مهر و همزمان با اکسپوی شیراز برگزار میشود.
در این ۲۰ روز، مجموعهای از رویدادها با محوریت یادروز حافظ و ظرفیتهای فرهنگی شیراز با مشارکت تشکلها و گروههای فعال گردشگری اجرا میشود.
مریدی با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی استان تصریح کرد: وجود نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ اثر ثبتشده، امکان تعریف مسیرهای جدید گردشگری تاریخی را فراهم کرده است.
مدیر کل میراث فرهنگی فارس همچنین با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت و وجود حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، افزود: گردشگری زیارتی از اولویتهای مهم فارس برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است که در این سامانه بهصورت ویژه معرفی میشود.
وی درباره روند توسعه این سامانه گفت: راهاندازی نسخه اولیه این سامانه پنج ماه زمان برده است و از این پس با همکاری سازمان همیاریها، شهرداری و دیگر دستگاهها، مسیرها و محتوای جدید به صورت مستمر بارگذاری و بهروزرسانی میشود.
مردم و گردشگران هماکنون میتوانند با استفاده از کد QR یا مراجعه به بازارهای نرمافزاری به این سامانه دسترسی یابند.
مدیر کل میراث فرهنگی فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت فعال مردم و تشکلها، این استان به مقصدی جذابتر برای گردشگران تبدیل شود.